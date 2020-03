NieR Replicant ver.1.22474487139... annoncé sur consoles et PC avec un premier teaser vidéo

En décembre dernier, nous vous rapportions l'ouverture d'un site officiel pour les 10 ans de la licence NieR. Ce dimanche 29 mars 2020, un livestream de 10 heures est tenu au Japon, visible uniquement sur niconico. En général, il est de bon ton de ne rien attendre d'extraordinaire de ce type de diffusion japonaise, surtout qu'un concert et une pièce de théâtre devaient y être joués lors des segments payants. Et pourtant, ce que la communauté attendait depuis un moment y a été dévoilé. Oui, c'est donc avec excitation que nous avons accueilli l'annonce de NieR Replicant ver.1.22474487139... avec un simple teaser.

Il s'agira d'une « version améliorée » destinée aux consoles de la génération actuelle que sont la PS4 et la Xbox One, ainsi que les PC via Steam, sans davantage de précision quant à une période de sortie, mais qui arrivera bien en Occident. Côté développement, Cavia n'existant plus, c'est Toylogic qui va avoir la lourde tache de ne pas décevoir les fans. Le studio a participé au développement de projets tels que Kid Icarus Uprising, The Evil Within ou la version 3DS de Dragon Quest XI, mais n'a à son actif que Happy Wars et Happy Dungeons seul aux manettes. Plus intéressant, Takahisa Taura de PlatinunGames est impliqué dans le projet, lui qui était déjà designer sur NieR: Automata.

Comme seules informations, nous savons qu'un doublage intégral sera présent comme l'a déclaré Yosuke Saito, avec un réenregistrement des voix. Ce dernier a également répondu qu'il ne sait pas s'il y aura une fin différente. Par ailleurs, Keiichi Okabe a réenregistré toutes les musiques et en a composé de nouvelles pour l'occasion ! Un article de Famitsu a de son côté donné quelques noms de seiyū :

Nier jeune : Nobuhiko Okamoto ;

Nier adulte : Kōji Yusa ;

Yonah : Ai Nonaka ;

Grimoire Weiss : Hiroki Yasumoto ;

Emil : Mai Kadowaki.

Au moins un nouveau personnage fera leur apparition selon Gamestalk, et les doubleurs de 2B et 9S, Yui Ishikawa et Natsuki Hanae, auront un petit rôle, sans pour que ce soit forcément en lien avec nos deux protagonistes de NieR: Automata. D'autres nouveautés sont prévues, reste à savoir lesquelles.

Pour le coup, nous sommes curieux de savoir si les différences propres à NieR Gestalt (la version disponible sur PS3 et Xbox 360 en Occident) seront incluses d'une manière ou d'une autre. Un artwork inédit, visible ci-dessus, a été diffusé sur le site officiel. Pour terminer, la communauté a cherché la signification du titre NieR Replicant ver.1.22474487139, qui est tout simplement la racine carrée de 1,5. Sacré Yoko Taro !