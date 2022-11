NieR : une nouvelle vidéo pour l'anime Automata Ver1.1a avec Adam et Eve, de gros chiffres de ventes pour Automata et Replicant ver.1.22474487139...

Quand il ne s'invite pas dans d'autres productions au détour d'improbables collaborations, NieR:Automata continue de faire parler de lui en cette fin 2022 grâce à sa sortie sur Switch dans une The End of YoRHa Edition et via son anime attendu en début d'année prochaine, NieR: Automata Ver1.1a. Si vous êtes un fan assidu de la licence, vous savez sans doute que ces 25 et 26 novembre ont lieu un NieR:Automata FAN FESTIVAL 12022 à Tokyo, c'était donc l'occasion parfaite pour nous en montrer un peu plus à son sujet.

Après les protagonistes 2B et 9S, puis Pascal et la Commandante White, ce sont Adam et Eve qui ont eu droit à leur vidéo commune et une superbe illustration. Daisuke Namikawa et Tatsuhisa Suzuki (oui c'est aussi Noctis de FFXV) ont évidemment rempilé pour donner vie aux personnages à l'écran. La vidéo teaser nous les montre autour d'une table en train de lire, une scène que nous ne connaissons que très bien.

Par ailleurs, le Talk Stage de l'évènement nous a appris que NieR: Automata a désormais franchi les 7 millions de ventes, tandis que NieR Replicant ver.1.22474487139... en est à plus de 1,5 million.

Que vous appréciez NieR: Automata ou souhaitiez le découvrir, Amazon propose le jeu dès 22,99 € et divers produits dérivés.