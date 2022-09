NieR: Automata Ver1.1a, l'adaptation animée de l'Action-RPG se dévoile au travers de premiers teasers vidéo et illustrations

D'ici une douzaine de jours, les possesseurs d'une Switch vont enfin pouvoir profiter de NieR: Automata The End of YoRHa Edition, un portage de l'Action-RPG de PlatinumGames et Square Enix. L'éditeur continue en effet de capitaliser sur cette production née de l'esprit de Yoko Taro, qui a déjà touché plus de 6,5 millions de joueurs. Toujours pas de nouvel épisode en vue, juste une trilogie de petits jeux Voice of Cards dont The Beasts of Burden est paru récemment, mais une adaptation animée avait été officialisée en début d'année. Elle vient de refaire parler d'elle ce samedi à l'occasion de l'Aniplex Online Fest 2022, dont vous pouvez retrouver le segment d'un peu plus de 8 minutes ci-dessous.

Il faudra donc l'appeler NieR: Automata Ver1.1a et nous pourrons découvrir cet anime signé A-1 Pictures à partir de janvier 2023 ! Deux teasers dévoilant de premières scènes avec 2B (Yui Ishikawa) et 9S (Natsuki Hanae) ont été partagés, se situant notamment à l'Usine désinfectée lors de leur rencontre. La bande-son signée MONACA régale toujours autant nos oreilles ! Du reste, le retour de Hiroki Yasumoto pour doubler Pod 042 et de Kaoru Akiyama pour donner de la voix à Pod 153 a été confirmé, tandis que la présentation nous a livré un double entretien entre Yoko Taro et le réalisateur Ryouji Masuyama d'un côté (qui a partagé une très belle illustration sur Twitter), et les seiyū des deux protagonistes de l'autre, mettant en avant leurs réactions lorsqu'ils ont appris qu'un anime allait voir le jour et quelques autres éléments.

Le suffixe Ver1.1a a été ajouté, car Yoko Taro a souhaité apporter des changements alors que les membres souhaitaient au départ en effectuer le moins possible pour les fans, ce dernier s'amusant en disant qu'il essayait de détruire l'histoire originale et que le staff cherchait désespérément à l'en empêcher. Oui, du pur Yoko Taro ! Il s'excuse d'ailleurs par avance pour les changements qui pourraient ne pas plaire.

Deux visuels principaux montrant 2B et 9S baignés dans la lumière ont aussi été dévoilés, contrastant avec l'univers plus sombre du jeu. Au passage, c'est Jun Nagai qui a été chargé du character design et de la supervision de l'animation. Enfin, dès octobre, la promotion de l'anime proposera des vidéos dédiées aux personnages, de quoi nous faire patienter.

