Stellar Blade : la collaboration NieR: Automata datée, aussi séduisante que décevante

En plus d'apparaître dans ASTRO BOT, la belle EVE va reprendre du service d'ici quelques jours dans Stellar Blade. Après une mise à jour fin septembre qui améliorait l'expérience de jeu et un patch PS5 Pro ne concernant donc que les possesseurs de cette machine, c'est désormais la collaboration avec l'univers de NieR: Automata qui refait parler d'elle. Si visuellement c’est un régal pour les fans des deux licences, il y a tout de même de quoi être déçu...

La vidéo nous montre bien une cinématique qui fera office de rencontre entre EVE et Emil, mais il ne faudra pas s'attendre à grand-chose de plus en termes narratifs, car le DLC payant qui va être proposé prendra uniquement la forme d'objets collaboratifs au nombre de onze. Nous pourrons à minima revêtir l'apparence de 2B (classique et la tenue du contenu 6C2P4A118680823 avec le masque de kitsune de l'édition Switch The End of YoRHa Edition) et d'A2. Le tarif n'a toutefois pas été précisé.

Tout cela sera donc disponible à l'achat la semaine prochaine, le mercredi 20 novembre. Les joueurs ne désirant pas dépenser un seul centime de plus auront tout de même de la nouveauté à se mettre sous la dent avec l'arrivée du mode Photo, mais aussi d'autres ajouts gratuits dont quatre skins (FourSeconds Black, Neurolink, FourSeconds Everyday Wear et War Dress) ou la synchro labiale compatible avec le français. Vous trouverez ci dessous les détails communiqués sur le PlayStation Blog et des visuels en page suivante.

Une collaboration avec NieR:Automata Le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé ! Une fantastique collaboration alliant les univers de Stellar Blade et de NieR:Automata débarque ! NieR:Automata est un jeu qui a énormément inspiré Stellar Blade. La collaboration entre les directeurs Kim Hyung Tae et Yoko Taro, marquée par leur respect mutuel et leur créativité, a mené à cette joyeuse finalité. Au centre de ceci se trouve Emil (doublé par Mai Kadowaki), un étrange personnage venant de NieR:Automata. Le magasin d'Emil fait son apparition dans le monde de Stellar Blade, apportant onze objets collaboratifs spéciaux. Ces objets s'inscrivent dans les univers des deux jeux, afin de vous proposer un monde encore plus riche. Clic ! Un mode Photo divertissant Vous pouvez désormais transformer chaque moment du jeu en un chef-d'œuvre personnel. Un magnifique paysage, des combats palpitants, des instants émouvants entre les personnages... Capturez tous ces moments à volonté. De nombreuses options de configuration et de multiples filtres vous permettent de créer des visuels uniques. Essayez les différentes positions pour découvrir EVE et ses camarades dans des situations originales. Partagez ces photographies de moments spéciaux afin de profiter d'un nouveau divertissement sur le jeu. Mises à jour et correctifs à ne pas manquer Quatre nouveaux costumes et un nouvel accessoire ont été ajoutés afin d'approfondir encore plus la personnalité des personnages. Le nouvel accessoire, le symbole d'héritage, modifie l'apparence et la présentation du mode Tachy lorsqu'il est équipé. Revitalisez votre expérience de jeu avec de nouveaux objets cosmétiques. L'ajout de synchronisation labiale pour six nouvelles langues (français, espagnol, italien, allemand, portugais et espagnol d'Amérique latine) vous permettra de profiter de dialogues encore plus vivants. Votre pause dans le camp sera plus divertissante que jamais : vous pouvez maintenant choisir une chanson particulière à écouter sur la platine. Nous avons également amélioré la personnalisation de personnage pour EVE et ajouté la fonctionnalité « Sans queue de cheval » aux options de longueurs de queue de cheval. Le combat devient lui aussi plus divertissant. Les fonctionnalités d'autociblage et de correction des balistiques seront ajoutées aux compétences d'exécution immédiate des ennemis. Ceci permettra de rendre les combats, qui sont déjà intenses et dynamiques, encore plus palpitants. Remerciements pour votre soutien Ce DLC et ces mises à jour de correctifs ont été préparés avec le plus grand soin par notre équipe de développement et nous sommes ravis de les partager avec vous. Nous espérons que les objets de la collaboration avec NieR:Automata et le nouveau mode Photo amélioreront davantage votre expérience de jeu. Nous continuerons de faire de notre mieux pour être à la hauteur de l'anticipation de nos joueurs et de la passion qu'ils nous montrent.

