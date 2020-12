NieR Re[in]carnation : une date de lancement au Japon et une inévitable collaboration avec NieR: Automata dévoilée

C'est en cette veille de Noël que Square Enix a décidé de diffuser un live spécial dédié à la licence NieR, entièrement en japonais. L'éditeur en a donc profité pour donner des nouvelles de NieR Re[in]carnation, le nouvel épisode destiné aux mobiles et qui verra également le jour en Occident. Alors qu'une sortie pour la fin d'année était visée, il n'en sera rien et le message parlait d'un lancement au premier semestre 2021. Nous avons désormais une date bien précise et force est de constater que les joueurs de l'Est n'auront pas à patienter bien longtemps.

En effet, NieR Re[in]carnation ouvrira ses portes le 18 février 2021 sur iOS et Android. Mais ce n'est pas tout, car une première collaboration a également été dévoilée, bande-annonce à l'appui. Faites semblant d'être surpris, les personnages principaux de NieR: Automata seront donc jouables dans le jeu mobile et débarqueront dès sa sortie, sans doute à travers un évènement typique des gacha. Dans tous les cas, les fans seront ravis de retrouver 2B, 9S et A2, et il n'y a rien de tel pour pousser à s'intéresser à cet épisode. Espérons que la localisation dans nos contrées suive rapidement.

Dans tous les cas, l'année 2021 sera déjà bien remplie avec la sortie de NieR Replicant ver.1.22474487139... sur PS4, Xbox One et PC, disponible en précommande au prix de 54,99 € sur Amazon.