NieR Re[in]carnation : le jeu mobile enfin daté en Occident, un nouvel aperçu de la localisation anglaise donné

Alors que NieR: Automata et NieR Replicant ver.1.22474487139... sont toujours autant d'actualité, il en est un qui se faisait assez discret dernièrement par chez nous, NieR Re[in]carnation. Il s'agit pour rappel d'un jeu mobile développé par Applibot lancé plus tôt cette année au Japon et dont nous attendions la venue sans avoir de date jusqu'à présent. L'attente touchera bientôt à sa fin puisque nous sommes à désormais un mois pile de son lancement !

NieR Re[in]carnation sortira donc le mercredi 28 juillet sur iOS et Android, et a déjà dépassé les 400 000 préinscriptions, débloquant au passant pour tous un bon paquet de gemmes et un pack d'amélioration. Square Enix a au passage diffusé la cinématique d'introduction que nous avions déjà pu découvrir en japonais, qui est cette fois doublée en anglais. Pour le moment, rien ne dit que le dual audio sera proposé, espérons qu'il ne faille pas attendre le lancement pour avoir la réponse.

Si vous préférez jouer sur console, NieR Replicant ver.1.22474487139... est actuellement vendu 42,39 € sur Amazon.

