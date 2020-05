NieR Re[in]carnation : des images et des détails sur l'univers du jeu mobile

NieR Re[in]carnation avait passé plus de temps à détailler son équipe technique que son concept lors de son annonce en mars dernier. Il ne s'est pas montré beaucoup plus bavard depuis, n'apparaissant qu'avec une vidéo de gameplay sans explication pour l'accompagner.

Il vient tout de même de faire un détour par Famitsu cette semaine pour quelques détails supplémentaires fournis par Yoko Taro et son équipe. Le jeu mobile prendra place dans un univers appelé Cage : il n'est pas encore clair s'il est directement relié à celui des précédents jeux, mais des personnages récurrents seront bien évidemment présents. Étrangement, les différents donjons et tours que nous aurons à explorer seront aussi appelés Cages.

Le personnage central n'est pas Kainé, malgré ses ressemblances avec elle, et est accompagné par Mama, un fantôme qui veille sur elle telle une mère. Le jeu a été conçu comme un vrai NieR, et pas un simple spin-off, mais adoptera tout de même les codes des expériences iOS et Android avec des mises à jour de contenu régulières. Il devrait d'ailleurs devenir l'épisode avec le plus de texte, car sa narration filée sera l'un de ses points forts. Malgré toutes ces informations, nous ne savons pas encore exactement ce à quoi nous aurons droit niveau gameplay, ni même si des phases d'action seront présentes.

NieR Re[in]carnation n'a pas encore de date de sortie, mais ses développeurs espèrent le sortir pour cette année de 10e anniversaire de la franchise. Pour le plaisir des yeux, Square Enix a d'ailleurs partagé en ligne certains visuels utilisés par Famitsu.