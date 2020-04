NieR Re[in]carnation : du gameplay nébuleux, mais captivant pour le jeu iOS et Android

Suite au succès de NieR: Automata, Toylogic et Square Enix veulent faire perdurer la licence avec deux projets intéressants. Le plus alléchant est bien évidemment NieR Replicant ver.1.22474487139..., mais l'équipe a aussi un projet pour mobile en préparation.

NieR Re[in]carnation est développé par Applibot et profitera de personnages signés CyDesignation, autour desquels les créateurs emblématiques de la franchise graviteront. Seul un teaser mystérieux avait pour le moment été diffusé, mais les Famitsu Dengeki Game Awards 2019 présentés aujourd'hui en ligne depuis le Japon ont mis en lumière le gameplay de l'expérience.

Autant se l'avouer, il ne se passe pas grand-chose dans cette vidéo, si ce n'est que l'héroïne file droit vers un temple avec un esprit drapé à ses côtés. La direction artistique vaut tout de même le détour, de l'immense bâtiment qui se dresse devant les personnages à la belle musique qui porte la séquence. Et c'est tout ce que nous aurons pour le moment !

NieR Re[in]carnation est prévu sur iOS et Android a une date inconnue, mais pourrait faire rapidement reparler de lui. Yoko Taro et ses équipes organisent en effet un direct NieR 10th Anniversary Live Stream: Missed Information Edition ce 22 avril, et quelques annonces pourraient être entendues à cette occasion.