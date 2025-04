NieR: Automata, grand sauveur des jeux vidéo japonais ?

Il y a huit ans, PlatinumGames et Square Enix lançaient NieR: Automata, un jeu de rôle japonais qui mélange les genres et qui fait suite à NieR, un spin-off de Drakengard. Une franchise pas vraiment populaire en dehors de l'Archipel et pourtant, NieR: Automata a été un véritable carton critique et commercial, comptant aujourd'hui neuf millions d'exemplaires vendus.

Nier: Automata a été un jeu très important pour Square Enix, mais également pour toute l'industrie du jeu vidéo japonaise. C'est ce qu'a affirmé Shuhei Yoshida, ancien responsable chez Sony, qui s'est entretenu avec AV Watch (via Automaton). À l'époque, les jeux occidentaux cartonnaient et les développeurs japonais tentaient d'imiter ces blockbusters, sans y apporter leur patte, résultant de titres moyens. Mais, selon Shuhei Yoshida, le réalisateur Yoko Taro a créé NieR: Automata « se soucier de le vendre à l'étranger, mais ce fut un immense succès ». La preuve qu'un jeu japonais avec une véritable identité pouvait se vendre à l'international :

Je pense que l'industrie japonaise du jeu vidéo a connu un regain d'intérêt après NieR (Automata), à tel point qu'on peut parler d'avant et d'après NieR (Automata). En bref, je pense que c'est ce titre qui a donné envie à tout le monde de se tourner vers les jeux à la japonaise.

Shuhei Yoshida affirme même que c'est « le jeu qui a tout changé » pour l'industrie japonaise, lui offrant un second souffle à l'étranger. Yoko Taro a réagi à cette déclaration et a dévoilé que c'est le producteur Yosuke Saito qui lui avait « donné l'ordre de "le faire pour le marché japonais sans se soucier des critiques étrangères" ». Saito rajoute que « nous sommes Japonais, nous n'avons donc pas besoin de nous forcer à être populaires auprès des gens à l'étranger... » et qu'il est facile de trouver au moins un million de joueurs qui veulent jouer à un jeu japonais. Neuf millions, c'est quand même un exploit inattendu.

Après NieR: Automata, les joueurs ont pu découvrir le jeu mobile NieR Re[in]carnation, qui n'a pas vraiment rencontré le même succès. La licence NieR fête cette année son 15e anniversaire, Yosuke Saito travaille sur un nouveau jeu avec Yoko Taro et Keiichi Okabe, qui devrait être dévoilé dans les prochains mois.