NieR: Automata, un nouveau chiffre de ventes et du teasing pour la suite de la franchise

NieR: Automata va prochainement célébrer son huitième anniversaire et il continue d'attirer de nouveaux joueurs. Le jeu de rôle et d'action de Square Enix et PlatinumGames comptait plus de huit millions d'exemplaires distribués en février dernier, mais juste avant la fin de l'année 2024, les studios ont dévoilé un nouveau chiffre.

À la fin du mois de décembre, NieR: Automata comptait neuf millions de copies distribuées. Cela correspond aux exemplaires physiques envoyés aux revendeurs, ainsi que les copies numériques vendues sur les boutiques en ligne. Le jeu réalisé par Yoko Taro est toujours aussi populaire, il faut dire que sa suite se fait désirer. En mai dernier, Yosuke Saito affirmait travailler sur un nouveau jeu avec Yoko Taro et le compositeur Keiichi Okabe, sans confirmer qu'il s'agit d'un NieR. Mais, dans ses vœux pour l'année 2025 (via Gematsu), le producteur ne laisse plus de place au doute :

2025 sera une année charnière car elle marquera le 15e anniversaire de la série NieR, alors j'aimerais faire quelque chose pour cela ! Que devrions-nous faire... peut-être quelque chose avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela... J'ai entendu les attentes des fans. C'est un peu délicat, cependant... Cela dit, comme je ferai probablement moins de travail direct en tant que producteur, j'apprécierais que vous puissiez attendre patiemment ce qui va arriver.

Eh oui, NieR fêtera son 15e anniversaire en 2025 et Yosuke Saito pourrait marquer le coup en dévoiler le prochain opus de la saga. Si vous ne connaissez pas encore la franchise, vous pouvez acheter la version remastérisée du premier opus, répondant au nom alambiqué de NieR Replicant ver.1.22474487139..., à partir de 22,26 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.