NieR: Automata, un nouveau gros chiffre de ventes pour les 7 ans du jeu

Cette semaine, NieR: Automata célèbre son septième anniversaire. Le jeu de rôle et d'action développé par PlatinumGames, édité par Square Enix et conçu par Yoko Taro, n'est plus tout jeune, mais il continue quand même de séduire de nouveaux joueurs, il faut dire que le portage Switch est sorti fin 2022.

Les studios n'ont pas grand-chose à partager pour cet anniversaire, mais ils s'annoncent quand même que NieR: Automata a été distribué à plus de huit millions d'exemplaires, c'est 500 000 de plus qu'en avril dernier et un million de plus par rapport à novembre 2022. Cela prend en compte les copies envoyées aux revendeurs et celles directement vendues au format numérique, le portage Switch a sans doute porté ses fruits.

Si vous n'avez pas encore craqué pour cet excellent Action-RPG, vous pouvez retrouver NieR: Automata Game of the YoRHa Edition à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.