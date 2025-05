Nioh : un nouveau très gros chiffre de ventes pour les jeux de Team Ninja

Même si la Team Ninja est passée à autre chose depuis quelques années, ses jeux Nioh continuent de séduire de nouveaux joueurs. En novembre 2022, le studio annonçait avoir vendu plus de sept millions d'exemplaires de ses Action-RPG, mais cette semaine, Team Ninja refait le point avec un nouveau gros chiffre.

Comme l'a annoncé Team Ninja sur les réseaux sociaux, Nioh et Nioh 2 se sont vendus à plus de huit millions de copies dans le monde. Le premier volet a vu le jour en 2017 sur PC et PS4, tandis que le second est sorti en 2020 sur PlayStation 4, puis tous les deux ont eu droit à une version PS5 (et PC pour le second) en 2021. Depuis, la Team Ninja a accouché notamment de Wo Long: Fallen Dynasty et Rise of the Rōnin, le studio développe actuellement Ninja Gaiden 4 en compagnie de PlatinumGames.

Si jamais vous étiez passé à côté de ces très bons jeux d'action, Nioh Collection est disponible à 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.