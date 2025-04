Elden Ring : un nouveau très gros chiffre de ventes dévoilé avant la sortie sur Switch 2

Cette année, les joueurs qui craqueront pour la Switch 2 pourront découvrir ou redécouvrir Elden Ring dans une Tarnished Edition regroupant le jeu de base et l'extension Shadow of the Erdtree, ainsi que du contenu cosmétique supplémentaire. Mais avant ce lancement prévu à une date inconnue, FromSoftware refait le point sur les ventes.

Dans un bref message publié sur X (ex-Twitter), FromSoftware annonce qu'Elden Ring s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, sur PC, PlayStation et Xbox. Le succès est énorme, l'Action-RPG réalisé par Hidetaka Miyazaki comptait 25 millions de ventes en juin 2024 et plus de 28 millions de copies distribuées en fin d'année dernière. Malgré son âge (le jeu a fêté ses trois ans en février dernier), les ventes continuent de grimper.

Pour rappel, Bandai Namco et FromSoftware lanceront le mois prochain Elden Ring Nightreign, un spin-off coopératif. De son côté, Hidetaka Miyazaki réalise The Duskblood, un jeu multijoueur qui sera exclusif à la Switch 2. Vous pouvez retrouver Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 58,88 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.