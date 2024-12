Elden Ring : un nouveau point sur les ventes et comparaison avec Dark Souls

La semaine dernière, lors des Game Awards 2024, Bandai Namco et FromSoftware ont dévoilé Elden Ring Nightreign, un spin-off standalone coopératif davantage orienté vers la survie. Un titre intriguant, avec des mécaniques de jeu qui devraient casser les habitudes des fans.

Mais, en attendant de mettre les mains sur ce nouveau titre, Bandai Namco fait le point sur les ventes du premier jeu de la franchise. Dans un communiqué, l'éditeur annonce qu'Elden Ring a été distribué à plus de 28,6 millions d'exemplaires dans le monde. Cela n'est pas réellement un chiffre de ventes, il s'agit des copies expédiées aux revendeurs ou vendues numériquement sur les plateformes. Pour rappel, Elden Ring comptait 25 millions d'exemplaires vendus en juin dernier, avant la sortie de l'extension Shadow of the Erdtree.

Chose intéressante, comme l'a souligné l'analyste Daniel Ahmad, la franchise Dark Souls s'était vendue à plus de 27 millions d'exemplaires avant la sortie d'Elden Ring, l'Action-RPG en monde ouvert a donc fait mieux que la trilogie en moins de trois ans. Il est logique que Bandai Namco veuille capitaliser sur la licence et Elden Ring Nightreign ne sera sans doute pas le seul titre issu de la franchise.

Vous pouvez acheter Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 51,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.