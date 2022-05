Elden Ring : Bandai Namco dévoile un nouveau chiffre de ventes

Même si Demon's Souls, Bloodborne et les Dark Souls ont une immense communauté de fans, il faut bien reconnaître que les ventes ne sont jamais exceptionnelles. Dark Souls III, le plus populaire, comptait ainsi 10 millions d'exemplaires écoulés après plusieurs années d'exploitation, mais Elden Ring met tout le monde d'accord.

Le jeu de rôle en monde ouvert a été lancé le 25 février dernier sur ordinateurs et consoles de salon, et moins d'un mois plus tard, il comptait plus de 12 millions de copies vendues. Un chiffre qui a continué de grimper, Bandai Namco dévoile dans son dernier bilan financier qu'Elden Ring compte désormais 13,4 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Un chiffre impressionnant qui ne prend en compte que les ventes effectuées avant le 31 mars 2022, autant dire qu'il va continuer d'évoluer dans les prochains mois, pour pourquoi pas atteindre les 20 millions de copies vendues d'ici la fin de l'année, surtout si FromSoftware utilise les zones non utilisées du jeu pour introduire de futurs DLC. Si vous n'avez pas le jeu, Elden Ring est vendu 50,99 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Elden Ring : le paradis aussi sur PS4 et Xbox One ?