TEST Elden Ring : le paradis aussi sur PS4 et Xbox One ?

Une belle odyssée





Elden Ring est sous le feu des projecteurs, le bébé de FromSoftware débarque enfin dans nos rayons. Le titre s’invite sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Bien évidemment, nous nous sommes aussi penchés sur l’édition « old gen », puisque nous étions curieux de voir à quoi elle ressemble ; nous n’allons pas revenir sur cette aventure épique et incroyable (vous pouvez jeter un œil sur nos grosses impressions : TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner). Alors, cela donne quoi ?

Foncez donc découvrir les contrées de l’Entre-terre.

Premier constat, il n’y a pas de paramètres visuels, il n’est donc pas possible de choisir entre la qualité ou les performances. Les développeurs nous imposent donc un rendu unique. Verdict ? C’est vraiment pas mal. Alors certes, ce n’est pas aussi clinquant que sur PS5 ou Xbox Series, l’image est légèrement floutée (baisse de résolution ?), mais les graphismes ont tout de même de quoi titiller les mirettes ; merci surtout la direction artistique qui en met plein les yeux.

Ensuite, le framerate varie beaucoup. Elden Ring tourne dans les 30 fps, cela se voit, mais le nombre d’images par seconde semble augmenter par moment, principalement quand il n’y a pas beaucoup d’éléments à l’écran. Les arrière-plans sont un peu vides, les textures se chargent lentement en fond et il y aussi un brin de clipping, mais sincèrement, le titre reste très plaisant à regarder. Autre point marquant, nous n’avons pas constaté de temps de chargement durant nos escapades et c’est un bon point. Ces derniers apparaissent uniquement après une mort ou pendant une téléportation d’un lieu à un autre et sont un peu longuets.

Pour finir, parlons du HDR, vous savez, cette technologie qui permet d’avoir des jeux de lumière quasi réalistes pour nous décrocher la mâchoire. Eh bien, ne l’activez surtout pas ! Pas que ce soit mauvais, c’est juste que le jeu se met sauvagement à ralentir, au point d’avoir des sauts d’images selon les situations, et ce n’est pas concevable avec une production demandant un minimum de doigter et d’exigence pendant les affrontements. Vraiment dommage pour le coup, car la direction artistique est embellie avec des éclairages travaillés.

Que pouvons-nous dire finalement de tout cela ? L’expérience est excellente globalement, l’aventure est fantastique, l’histoire est prenante et ce n’est pas quelques impuretés traînant dans les parages qui nous gâchent le plaisir. Elden Ring sur PS4 et Xbox One est une perle à ne pas loupez, foncez donc découvrir les contrées de l’Entre-terre, votre petit cœur de gamer vous remerciera.

Lire aussi : BON PLAN sur Elden Ring : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

Les plus Très beau dans l’ensemble

Une excellente expérience sur ces plateformes Les moins Le HDR, dommage

Les quelques impuretés visuelles

Notation Verdict 18 20