Elden Ring Nightreign : les inscriptions pour y jouer avant tout le monde sont ouvertes

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Bandai Namco et FromSoftware ont dévoilé Elden Ring Nightreign. Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle extension ni même d'une suite, mais bien d'un spin-off dans l'univers de l'Action-RPG, qui devrait également inclure des boss des Dark Souls. Les joueurs pourront incarner des personnages préétablis, l'objectif sera de collecter de l'équipement en journée et d'affronter des boss la nuit, en solo ou en multijoueur à trois (mais pas à deux). Un titre davantage axé vers les affrontements et la survie, qui empruntera également aux Battle Royale la mécanique d'une zone rétrécissant petit à petit.

Si Elden Ring Nightreign vous intéresse, il sera possible d'y jouer dès le mois prochain grâce à un test réseau, uniquement accessible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, dommage pour les joueurs PC. Du 14 au 17 février 2025, plusieurs sessions seront disponibles pour essayer Elden Ring Nightreign et surtout aider les développeurs à parfaire leur mode en ligne, souvent catastrophique dans leurs précédents jeux. Bien évidemment, tout le contenu du jeu ne sera pas disponible pendant cette phase de test réseau. Pour accéder à cette bêta, il faut vous inscrire sur le site officiel de l'éditeur Bandai Namco, avant le 20 janvier prochain.

Elden Ring Nightreign n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en 2025. Vous pouvez acheter le guide officiel Elden Ring - Les Tomes du savoir : Volume 3: Shadow of the Erdtree à 39,99 € sur Amazon et Cdiscount.