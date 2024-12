Elden Ring Nightreign : un spin-off multijoueur particulièrement alléchant annoncé

La cérémonie des Game Awards 2024 a commencé sur les chapeaux de roue avec de grosses annonces de jeux inédits, dont un stand-alone tiré d'une licence connue. Dès les premières secondes, le doute n'était pas permis quant au développeur. Oui, le prochain jeu de FromSoftware et Bandai Namco a été dévoilé et prendra une fois de plus place dans l'univers d'Elden Ring.

Après le GOTY 2022 et son extension Shadow of the Erdtree, le studio japonais n'en a clairement pas terminé et Hidetaka Miyazaki n'avait pas menti quand il disait récemment que plusieurs projets dans des genres différents étaient en cours puisque Elden Ring Nightreign sera un Action-RPG coopératif de survie, attendu en 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Combats chorégraphiés face à des créatures toutes plus mortelles les unes que les autres, décors à l'esthétique familière, les fans devraient être aux anges. La description qui en est donnée fait état de héros possédant chacun leur lot de compétences, ce qui changera forcément de notre personnage personnalisable.

