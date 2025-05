Elden Ring Nightreign : voici tout ce qu'il faut savoir sur le spin-off multijoueur

FromSoftware et Bandai Namco seront de retour dans quelques jours avec Elden Ring Nightreign, un spin-off multijoueur et coopératif en PvE de l'Action-RPG aux 30 millions de joueurs. Un titre qui nous demandera de survivre le jour et d'affronter de puissants boss la nuit, en incarnant des personnages spécifiques.

En attendant la sortie officielle, Bandai Namco dévoile tout ce qu'il faut savoir sur Elden Ring Nightreign :

Une nouvelle expérience coopérative



Une nouvelle expérience coopérative à 3 joueurs de FromSoftware dans l’univers de ELDEN RING ELDEN RING NIGHTREIGN est une nouvelle aventure coopérative où les joueurs sont chargés de lancer des expéditions dans le pays de Limveld afin de traquer et détruire l’un des 8 Seigneurs Nocturnes. Limveld est un royaume assiégé par les forces de la Nuit qui érodent la stabilité de la réalité. À chaque incursion dans Limveld, les choses changent. De nouveaux ennemis infestent les châteaux et forteresses. Des camps et églises apparaissent à de nouveaux endroits. Des événements inhabituels peuvent surgir de manière inattendue, et même le terrain peut se transformer de façon spectaculaire, offrant des opportunités excitantes et exigeantes pour accroître votre puissance. Vous relèverez ces défis en incarnant l’un des 8 Nocturnes, des guerriers attirés par le Bastion de la Table Ronde et qui sont peut-être les derniers capables d’arrêter l’avancée des Seigneurs Nocturnes et de sauver Limveld de la destruction totale. Chaque expédition dure trois jours et s’achève avec la confrontation contre un Seigneur Nocturne spécifique. Vous débuterez avec un personnage au niveau 1 et devrez utiliser votre temps à bon escient pour trouver des armes, objets et ressources pour gagner en puissance avant la bataille finale. Gagnant ou perdant, à la fin de chaque expédition, vous recevrez des reliques qui peuvent être utilisées pour donner à votre Nocturne certaines augmentations telles que des statistiques de départ améliorées ou des objets de départ spécifiques. Utiliser ces reliques peut vous aider à adapter votre stratégie pour exploiter les faiblesses des Seigneurs Nocturnes ou vous adapter aux changements de Limveld. Chassez, survivez, apprenez et adaptez-vous pour mettre fin au règne de la Nuit. Rencontrez les Nocturnes



Chacun des 8 Nocturnes possède un ensemble spécifique de compétences et de tactiques de combat. En plus de pouvoir utiliser tous les types d’armes et d’outils de combat, ils ont également trois capacités spéciales uniques. Chaque Nocturne a une capacité passive, une compétence de personnage et un art ultime. Apprendre à utiliser ces capacités en collaboration avec vos coéquipiers sera la clé pour remporter la victoire sur les Seigneurs Nocturnes. Chaque Nocturne a également un passé oublié, usé par l’Averse Nocturne. En explorant Limveld et le Bastion de la Table Ronde, vous pouvez trouver des indices sur cette histoire, alors notez-les bien. Voici quelques-uns des Nocturnes qui ont été appelés au Bastion de la Table Ronde. Le Rôdeur Un guerrier errant avec des compétences simples à utiliser mais qui cachent une complexité révélée au fur et à mesure que vous les maîtrisez. Le Gardien Un chevalier des Rémigiens qui a d’excellentes options pour l’attaque et la défense. La Duchesse Une noble voleuse aux pieds agiles qui attaque et esquive rapidement avec un coût d’endurance réduit. L’Anachorète Un mage mystérieux capable de mélanger des résidus élémentaires en sorts puissants. Œil Perçant Un archer mortel avec une précision infaillible et un instinct pour trouver le point faible de tout ennemi. Forban Un pirate robuste qui préfère les armes énormes et le combat rapproché. Modes de jeu



ELDEN RING NIGHTREIGN peut être joué en équipe de trois avec deux autres joueurs ou alors en solo. Le mode solo ne requiert pas de connexion Internet. Heure de diffusion globale ELDEN RING NIGHTREIGN sortira sur toutes les consoles à 00h00, heure locale, le 30 mai 2025 au matin. Les horaires de sortie sur PC sont les suivants : CEST PARIS, France - 30 MAI | 00:00

BST LONDRES, Royaume-Uni, Angleterre - 29 MAI | 23:00

EEST LE CAIRE, Égypte - 30 MAI | 01:00

GST DUBAI, Émirats arabes unis - 30 MAI | 02:00

SAST CAPE TOWN, Afrique du Sud - 30 MAI | 00:00

NZST WELLINGTON, Nouvelle-Zélande - 30 MAI | 10:00

AEST SYDNEY, Australie - 30 MAI | 08:00

L'éditeur rappelle qu'Elden Ring Nightreign sera disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec des voix en anglais et des sous-titres dans de multiples langues, dont le français. Du côté du crossplay, il faudra se contenter de retrouver ses amis sur les mêmes plateformes (PS4 avec PS5, Xbox Series X|S avec Xbox One). Les configurations requises pour y jouer sur PC ont déjà été dévoilées il y a quelques jours.

Vous pouvez précommander Elden Ring Nightreign à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet, la date de sortie est fixée au 30 mai 2025.