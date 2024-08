Elden Ring trop dur : un fan fou prétend attaquer FromSoftware et Bandai Namco en justice

Les jeux de FromSoftware, plus particulièrement les Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Dice Twice et Elden Ring, sont réputés pour être difficiles et exigeants. Il faut de la patience pour en venir à bout, mais c'est à la portée des joueurs les plus motivés. Mais voilà qu'un fan prétend attaquer l'éditeur Bandai Namco en justice à cause de la trop grande difficulté des jeux de FromSoftware.

L'affaire, lunaire, se passe sur 4chan, un forum anonyme. L'utilisateur partage une capture d'écran d'un document du tribunal du Massachusetts indiquant que Bandai Namco devra se défendre le 25 septembre prochain face à plusieurs plaignants, dans une affaire inconnue. L'internaute, un certain Nora Kisaragi, affirme qu'il fait partie de ces plaignants et explique qu'il attaque Bandai Namco car les joueurs n'auraient découvert que la moitié du contenu des jeux de FromSoftware. L'autre moitié serait cachée derrière un mur (métaphorique) de difficulté, empêchant le commun des mortels d'y accéder. Le plaignant s'appuie sur des éléments dénichés ici et là dans les fichiers des jeux et artbooks, mais non présents dans les versions finales. La théorie officielle du contenu supprimé pendant le développement ne tient pas, selon lui.

Oui, Nora Kisaragi en a clairement trop pris, il affirme que les développeurs cachent des univers parallèles depuis 38 ans dans les jeux vidéo, dès l'époque de la NES, que les dataminers mentent en cachant du contenu aux fans et que Hidetaka Miyazaki, le papa des Souls, fait cela volontairement pour rendre fou les joueurs. Car oui, tous les développeurs adorent passer des mois à créer du contenu que personne ne trouvera... Une chose est certaine, l'internaute a fait le buzz, reste à savoir si la plainte est réellement la sienne et si son dossier est aussi loufoque, où s'il profite juste du rendez-vous de Bandai Namco avec les tribunaux pour se faire mousser.

there's a guy on 4chan who's planning to sue Fromsoft because he thinks there's more of Elden Ring that's inaccessible to the average player pic.twitter.com/jCESV6HqbT — kate bush's husband (@airbagged) July 27, 2024

