Elden Ring: Shadow of the Erdtree, si vous galérez, Bandai Namco vous donne un conseil

Depuis vendredi dernier, les joueurs d'Elden Ring explorent le Royaume des ombres dans Shadow of the Erdtree, l'extension de l'Action-RPG de Bandai Namco et FromSoftware. Ce contenu additionnel était très attendu, mais nombreux sont les joueurs à se plaindre de la difficulté.

Il faut dire que les nouveaux ennemis et boss de Shadow of the Erdtree ne sont pas tendres avec les Sans-éclats, les morts s'enchaînent et la frustration s'accumule. Alors, comment faire pour avancer dans l'extension sans s'y casser les dents ? Eh bien Bandai Namco a une solution toute simple, qu'il partage sur X (ex-Twitter) :

Ceci est une suggestion, améliorez votre Bénédiction de l'Arbre-Occulte.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree introduit pour rappel un nouveau système de progression, réservé au Royaume des ombres. Les joueurs doivent trouver des Esquilles de l'Arbre-Occulte pour renforcer leur Bénédiction et ainsi gagner en puissance d'attaque et en résistance, ce qui est en effet bien utile contre les boss. En clair, si vous galérez contre un ennemi, allez explorer et trouvez des esquilles pour améliorer votre personnage. Cela vaut aussi pour la Bénédiction de la cendre spirituelle vénérée, qui améliore vos esprits invoqués !

L'extension n'est pas plus difficile que le jeu de base (sauf son dernier boss) en suivant ce conseil.

