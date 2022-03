Elden Ring : 12 millions de copies vendues pour le jeu de FromSoftware

Elden Ring est le successeur de Demon's Souls et des Dark Souls, le titre de FromSoftware était évidemment attendu par de très nombreux joueurs amateurs de combats dantesques et de difficulté relevée, et ils ont été au rendez-vous. Bandai Namco, éditeur du jeu, dévoile un premier chiffre de ventes.

Sorti le 25 février 2022, Elden Ring s'est déjà écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Rien qu'au Japon, le titre s'est vendu à plus d'un million de copies, autant dire que le lancement est plus que réussi. Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu et CEO de FromSoftware, commente :

C'est stupéfiant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au nom de toute l'équipe de développement. Elden Ring est basé sur une histoire mythologique écrite par George R. R. Martin. Nous espérons que les joueurs profiteront d'un haut niveau de liberté lorsqu'ils s'aventureront dans son vaste monde, exploreront ses nombreux secrets et feront face à ses nombreuses menaces. Merci pour votre soutien continu.

Yasuo Miyakawa, président et CEO de Bandai Namco, rajoute :

Le co-développement entre FromSoftware et Bandai Namco Entertainment a donné naissance au tout nouveau RPG d'action Elden Ring, qui a dépassé les 12 millions d'unités vendues dans le monde. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos fans qui ont introduit Elden Ring dans leur vie de joueur. Je suis très fier d'avoir participé à la réalisation d'un jeu aussi merveilleux et fantastique avec FromSoftware, sous la direction du réalisateur Miyazaki, et avec George R. R. Martin. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour créer Elden Ring afin que nous puissions dépasser les attentes de nos fans du monde entier. De la même manière, nous poursuivrons nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun. Nous continuerons à créer du plaisir et de l'épanouissement grâce au divertissement, afin que nous puissions nous rapprocher et nous connecter à nos fans du monde entier.

Malgré sa difficulté, Elden Ring fait donc presque aussi bien que Cyberpunk 2077, autre mastodonte vidéoludique de ces dernières années. La formule revisitée de FromSoftware, qui propose cette fois un monde ouvert évitant de bloquer les joueurs, a sans doute grandement participé à la popularité du titre. Par ailleurs, Bandai Namco évoque sa volonté de créer une véritable franchise Elden Ring, au-delà des jeux vidéo, de quoi faire rêver les fans. Si vous n'avez pas encore craqué, Elden Ring est vendu 50,99 € chez Gamesplanet.

