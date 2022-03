Elden Ring : George R. R. Martin félicite FromSoftware pour le lancement réussi

Il est encore un peu trop tôt pour parler des ventes d'Elden Ring, mais ses chiffres de fréquentation sur Steam témoignent d'un succès sans pareil pour un jeu payant. Et côté critiques, les notes quasi parfaites attribuées par la presse ne laissent que peu de place au doute quant à ses qualités.

Vous l'aviez peut-être oublié, mais le projet avait été annoncé comme une collaboration entre FromSoftware et George R. R. Martin, auteur à succès de la série Le Trône de Fer. Nous avions finalement appris qu'il avait simplement donné des idées pour la création et la synergie du monde, et que son implication était assez mineure. GRRM a tout de même tenu à saluer le lancement réussi du titre via un article sur son blog personnel. Humble, il se dit fier d'avoir apporté sa pierre à l'édifice et salue surtout le travail de Hidetaka Miyazaki et ses équipes.

L’attente est terminée. Après des années de préparation, Elden Ring est sorti la semaine dernière et a pris d’assaut le monde du jeu video. Mais ne m’écoutez pas. From Software m’a amené à construire leur monde, donc je peux difficilement prétendre être objectif. Jetez un coup d’œil à quelques-unes des critiques: https://www.esquire.com/lifestyle/a39204927/elden-ring-review/

https://www.npr.org/2022/02/23/1082603088/elden-ring-review

https://www.gamespot.com/reviews/elden-ring-review-in-progress-death-of-the-wild/1900-6417832/ Et... eh bien, il y a plus. Beaucoup plus. « Une fois par génération... chef-d'œuvre... beau et brutal... un somptueux monde ouvert... " De la musique pour les oreilles. Bien sûr, presque tout le mérite devrait aller à Hidetaka Miyazaki et à son étonnante équipe de concepteurs de jeux qui travaillent sur ce jeu depuis une demi-décennie ou plus, déterminés à créer le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Je suis honoré de les avoir rencontrés et d’avoir travaillé avec eux, et d’avoir joué un rôle, aussi petit soit-il, dans la création de ce monde fantastique et dans la création d’Elden Ring le méga hit emblématique qu’il est.

