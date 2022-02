Elden Ring : les notes presque parfaites de la presse anglophone

Il était attendu, cet Elden Ring. Le successeur spirituel des Dark Souls promettait de transposer les codes de la série principale de FromSoftware dans un univers encore plus libre, riche et ouvert. Sa date de sortie est calée à ce 25 février 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, et comme nous, plusieurs sites spécialisés ont pu rendre leur verdict sur le projet.

Ne tournons pas autour du pot : les notes d'Elden Ring sont presque parfaites. Le titre affiche actuellement une moyenne de 97/100 sur Metacritic, un nombre qui lui permet de tutoyer The Legend of Zelda: Breath of the Wild et d'autres jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, rien que ça. Meilleur jeu de FromSoftware, fournisseur régulier de grands frissons lors de ses combats de boss à rallonge, odyssée de dark fantasy ultime, une expérience qui donne un immense plaisir de la découverte, un gameplay relevé et profond, la presse ne manque pas de superlatifs et n'arrive qu'à critiquer de petits problèmes d'équilibrage et de technique qui se noient dans toutes les qualités du titre.

Elden Ring est disponible à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.