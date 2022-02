Elden Ring : les notes de la presse française

Plus que quelques heures avant que le monstre de FromSoftware, Elden Ring, s’invite dans les chaumières des joueurs. Après la presse anglophone, nous nous penchons sur les impressions de nos confrères français. Sans surprise, les verdicts sont excellents, les éloges pleuvent partout.

Pour JeuxVideo.com « Elden Ring est une expérience complète, mystérieuse », pour JeuxVideo.fr nous avons là « un jeu que personne n'oubliera » et pour Millenium « l’exploration et les combats sont riches, difficiles et satisfaisants ». Bien évidemment, nous vous invitons aussi à jeter un œil sur notre test, disponible à la fin de cet article.

La date de sortie d’Elden Ring est fixée au 25 février 2022.

