Elden Ring Nightreign : qu'en pense la presse française ? Voici les notes

Dans quelques heures, les portes de Limveld vont s'ouvrir, les fans d'Elden Ring vous pouvoir se lancer dans des parties multijoueur coopératives dans un spin-off développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, Elden Ring Nightreign. La presse spécialisée anglophone a déjà livré son verdict, plutôt mitigé, qu'en ont pensé les testeurs français ?

Eh bien du côté de chez nous, les notes sont positives, mais loin d'être parfaites. « Elden Ring Nightreign est un concept un peu cassé et trop bizarre pour plaire à tout le monde » pour Gamekult, « Nightreign ne séduira pas tous les joueurs, sa sévérité et ses petits défauts risquent d’en frustrer plus d’un, mais il apporte une bouffée d’air frais au studio » selon JeuxVideo.com, c'est « un audacieux spin-off coopératif qui transforme l’exploration contemplative en un sprint tactique contre la montre » pour IGN France, « Elden Ring Nightreign s'adresse aux joueurs les plus adeptes des titres de FromSoftware, puisqu'il condense le meilleur comme le pire sous un nouveau format original » pour MGG et Gameblog conclut : « Si vous êtes un joueur principalement solo, à moins d’être un véritable dieu des Souls-like, il est clairement préférable de passer votre chemin, ou d’en souffrir amèrement les conséquences ».

La date de sortie d'Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.