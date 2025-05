Elden Ring Nightreign : les tests sont là, quelles sont les notes de la presse anglophone ?

Cette semaine, les fans d'Elden Ring et de Souls-like en général vont pouvoir s'envoler pour Limveld dans Elden Ring Nightreign, un spin-off multijoueur et coopératif du jeu de FromSoftware. Un titre attendu par potentiellement 30 millions de joueurs, la presse anglophone livre dès maintenant son verdict.

Alors, Elden Ring Nightreign, bon jeu ? Eh bien... c'est compliqué. Les notes varient du très bon au correct, c'est toujours au-dessus de la moyenne, mais les testeurs émettent quelques réserves. Côté gameplay, nous avons un Souls-like nerveux et intense, focalisé sur les combats, c'est plutôt une réussite sur ce point, les Nocturnes sont intéressants à jouer, les boss sont impressionnants et l'aspect rogue-like est plaisant. Mais il faut compter sur une difficulté pas très bien dosée, un mode solo particulièrement corsé et un contenu qui peut vite tourner en rond.

La date de sortie d'Elden Ring Nightreign est fixée au 30 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.