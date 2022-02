Elden Ring : déjà de très gros chiffres sur Steam

Elden Ring est le nouveau jeu de FromSoftware, développeur des Dark Souls, Sekiro: Shadow Die Twice et Bloodborne. Un titre évidemment attendu par tous les fans du studio japonais, Bandai Namco a mis le paquet pour la promotion du jeu et Elden Ring cartonne déjà sur Steam.

Jusqu'ici, le jeu le plus populaire de FromSoftware sur la plateforme de Valve était Dark Souls III, avec 129 975 joueurs connectés en même temps en avril 2016, peu après son lancement. Un joli chiffre qu'Elden Ring a complètement explosé. Comme l'indique SteamDB, Elden Ring a réuni 891 638 joueurs en simultané hier après-midi. Le titre se hisse à la 7e place des jeux les plus populaires sur Steam, derrière PUBG: Battlegrounds, Lost Ark, CS:GO, Dota 2, Cyberpunk 2077 et New World.

La recette peaufinée des jeux de FromSoftware a visiblement déjà séduit les joueurs, Bandai Namco devrait très prochainement dévoiler de premiers chiffres de vente officiels, mais il est clair qu'Elden Ring est déjà un succès commercial. Vous pouvez l'acheter via notre guide d'achat et retrouver notre test complet juste ici : TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner.