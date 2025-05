MAJ Elden Ring Nightreign : un premier très gros chiffre officiel dévoilé, mais les joueurs sont déçus

Cette nuit, FromSoftware et Bandai Namco lançaient Elden Ring Nightreign, un spin-off jouable en coopération de l'Action-RPG solo sorti en 2022. Un titre attendu par potentiellement 30 millions de joueurs, nombreux étaient les fans à être au rendez-vous dès l'ouverture des serveurs il y a quelques heures.

Sur Steam, peu après le lancement officiel, Elden Ring Nightreign a réuni 313 593 joueurs en simultané, selon les chiffres de SteamDB. Un lancement totalement réussi pour ce spin-off, même si nous sommes loin des 953 426 joueurs d'Elden Ring à sa sortie il y a plus de trois ans. Malheureusement, les avis des joueurs sont bien moins positifs sur ce jeu multijoueur.

Elden Ring Nightreign a des évaluations « moyennes » sur Steam, les joueurs critiquant le gameplay trop différent par rapport aux lents Souls-like, l'aspect aléatoire des parties, le mode solo mal équilibré ou encore le recyclage d'environnements et d'ennemis. Des points négatifs que nous avons soulignés dans notre test, à découvrir plus bas. Pour autant, le jeu n'est pas totalement à jeter, il a ses qualités et s'il vous intéresse, Elden Ring Nightreign est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

Mise à jour : il aura fallu attendre cette après-midi seulement pour découvrir un premier chiffre officiel. Bandai Namco annonce qu'Elden Ring Nightreign compte déjà plus de deux millions de joueurs, le succès commercial est déjà au rendez-vous, malgré les avis mitigés des fans. Et, après le patch 1.01 publié avant même le lancement, FromSoftware annonce qu'une mise à jour 1.02 arrivera la semaine prochaine, corrigeant des bugs et améliorant l'expérience en solo. Lors des Expéditions en solitaire, il sera ainsi possible d'être réanimé automatiquement en cas de défaite contre un boss nocturne, une fois par combat, et la quantité de runes obtenues sera augmentée.

