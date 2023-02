Elden Ring : 20 millions de ventes pour le jeu de FromSoftware

Elden Ring soufflera sa première bougie à la fin de la semaine, cela fait déjà un an que le jeu de rôle de FromSoftware et Bandai Namco est sorti sur ordinateurs et consoles de salon. Successeur des Dark Souls, mais en monde ouvert, le titre a séduit des millions de joueurs à travers le monde.

Aux dernières nouvelles, Elden Ring comptait 17,5 millions de copies vendues en date du 30 septembre 2022, mais depuis, le titre a remporté le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards, remettant un peu plus la lumière sur lui. Bandai Namco annonce aujourd'hui qu'Elden Ring s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation et Xbox.

Pour rappel, la mise à jour 1.08 lancée en fin d'année dernière a rajouté les Colisées, pour davantage de combats en PvP, en attendant une probable vraie extension en solo. Vous pouvez retrouver Elden Ring à 53,99 € sur Gamesplanet.