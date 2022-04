Elden Ring : les élogieux avis de la presse spécialisée compilés en vidéo

Cela fait maintenant un peu plus d'un mois qu'est sorti Elden Ring, nouveau jeu d'action et d'aventure en monde ouvert de FromSoftware, le studio japonais célèbre pour les Dark Souls, Bloodborne et Demon's Souls. Le titre a déjà séduit plus de 12 millions de joueurs, mais l'éditeur ne lâche rien.

Bandai Namco partage en effet une nouvelle courte bande-annonce pour Elden Ring, mettant en avant les avis positifs de la presse spécialisée. Le titre est présenté comme « un chef-d'œuvre en monde ouvert immanquable » ou comme « un rêve enivrant », les grosses notes pleuvent, le jeu est déjà culte pour les testeurs.

Elden Ring est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 50,99 € chez Gamesplanet.

