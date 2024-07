Elden Ring: Shadow of the Erdtree, les avis ultra positifs de la presse réunis en vidéo

Le lancement de Shadow of the Erdtree a fait grand bruit le mois dernier, nombreux sont les joueurs d'Elden Ring à s'être jetés sur l'extension. Le contenu additionnel est déjà un énorme succès commercial, mais également critique, les notes étaient élevées, que ce soit de la part de la presse anglophone ou française.

Histoire de bien rappeler que Shadow of the Erdtree est une extension incontournable pour tous les joueurs d'Elden Ring, l'éditeur Bandai Namco a diffusé une nouvelle bande-annonce regroupant les avis très positifs de la presse anglophone. Entre les notes parfaites de GamesRadar+, VGC, The Gamer, VG247 ou encore WCCFTech, la vidéo met en avant les commentaires enjoués des testeurs, évoquant « un testament de comment l'expérience d'Elden Ring continue de surpasser tout le reste du marché » ou « une tranche passionnante de DLC qui souligne et améliore les réalisations de l'original ».

Si vous n'avez pas encore craqué, Shadow of the Erdtree est disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition, avec le jeu et l'extension, est quant à lui vendu à partir de 62,98 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le magnum opus de Hidetaka Miyazaki ?