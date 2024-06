Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la presse française a adoré !

Les fans comptent les heures avant la sortie officielle de Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring rajoutera une toute nouvelle région à explorer, avec son lot d'ennemis et boss à affronter. En attendant, la presse anglophone a livré son verdict avec des notes excellentes (sauf une), mais qu'en a pensé la presse française ?

Eh bien c'est le même son de cloche dans l'Hexagone, les journalistes et testeurs français ont adoré Shadow of the Erdtree, malgré ses quelques petits défauts. C'est « une aventure exceptionnelle à part entière » pour JeuxVideo.com, « une extension massive, riche en combats difficiles, et en paysages spectaculaires à explorer » pour MGG, « une extension époustouflante tant en qualité qu'en quantité de ce qu’il a offrir » pour IGN France et carrément « un chef-d'œuvre » pour Gameblog.

La date de sortie d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin 2024 sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver le DLC à 35,99 € sur Gamesplanet ou Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition avec le jeu et l'extension à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.