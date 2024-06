TEST Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le magnum opus de Hidetaka Miyazaki ?

Elden Ring 2 ?





Comment passer après Bloodborne et Dark Souls III ? C’était la question que tout le monde se posait quand FromSoftware a annoncé travailler sur Elden Ring, un nouveau jeu de rôle et d’action en monde ouvert, là où les précédents titres réalisés par Hidetaka Miyazaki n’offraient que de vastes zones à explorer. Eh bien, allez savoir comment, mais la magie a totalement opéré en février 2022 lorsque le studio japonais a lancé Elden Ring, un magistral Action-RPG nous invitant à découvrir les sublimes et terrifiants paysages de l’Entre-terre pour devenir le Seigneur d’Elden. En deux ans, les fans ont eu le temps de tout analyser, des objets aux décors, pour comprendre ce scénario alambiqué et décousu. Mais une histoire n’a pas encore été contée, celle de Messmer l’Empaleur.

La magie FromSoftware opère.

Terrifiante figure de l’extension Shadow of the Erdtree, Messmer a ravagé par les flammes le Royaume des ombres, mais Miquella le Clément a choisi de s’exiler dans ce lieu inhospitalier, notre nouveau terrain de jeu. Après avoir passé 330 heures sur Elden Ring, nous avions hâte de découvrir ce que FromSoftware et Hidetaka Miyazaki nous avaient concocté pour ce contenu additionnel. Est-il aussi sublime que l’expérience de base ? Réponse dans ce test. Précisons qu’il n’y aura absolument aucun spoiler concernant l’histoire, comme toujours, et nous resterons très évasifs sur les créatures, boss et environnements pour vous laisser le plaisir de découvrir tout cela par vous même. D’ailleurs, si vous avez aimé Elden Ring autant que nous, foncez tout de suite à la conclusion et allez acheter Shadow of the Erdtree, vous ne serez pas déçus.

Découvrir le Royaume des ombres se mérite. Pour accéder à l’extension Shadow of the Erdtree, il faut préalablement avoir vaincu Radahn, le fléau des astres et Mogh, seigneur du sang (voir notre GUIDE Elden Ring: Shadow of the Erdtree, voici comment trouver Radahn et Mogh pour accéder au contenu de l’extension). Le cocon présent dans l’arène de ce dernier a intrigué tous les joueurs, mais désormais, une chevalière du nom de Leda attend à côté, nous invitant à rejoindre le Royaume des ombres pour partir sur les traces de Miquella et comprendre les raisons de son exil en ce sinistre lieu. Le Royaume des ombres n’a aucun lien physique avec l’Entre-terre, l’accès se fait via un chargement, puis grâce à la carte par la suite. Après cette téléportation, notre Sans-éclat se retrouve dans une grotte, avance quelques mètres et… la magie FromSoftware opère. Un immense paysage, parsemé de pierres tombales fantomatiques, se dresse devant nous, tout comme un terrifiant château sombre et un Arbre-Monde ravagé au loin. Un décor désolé, meurtri par Messmer, mais terriblement sublime. En un plan, nous savons déjà ce qui nous attend. Mais ce n’est que le début.

Après quelques pas, le sujet du niveau de difficulté est abordé en tombant sur un comité d’accueil peu sympathique. Une seule créature, au design perturbant et aux mouvements complètement inédits, nous agresse et nous tue une première fois. Qu’importe votre niveau élevé, toutes les cartes sont redistribuées dans Shadow of the Erdtree, il vous faudra trouver deux ressources pour améliorer votre personnage. Les esquilles de l’Arbre-Occulte augmentent nos dégâts et notre résistance, tandis que la Cendre spirituelle vénérée améliore les esprits invoqués. Deux ressources rares, mais nécessaires pour survivre au Royaume des ombres et qui ne vous suivrons pas dans l’Entre-terre. Une manière astucieuse de rééquilibrer tous les personnages pour se lancer à armes égales dans l’extension. Cependant, la difficulté est bien présente et, avant de récupérer ces Bénédictions, vous allez passer quelques temps à gambader. Là, seul le talent compte, avec toujours les mêmes mots d’ordre : prudence et observation. Prudence, car le danger peut venir de n’importe où, les développeurs n’ont rien perdu de leur sadisme à cacher des ennemis dans les recoins pour nous surprendre et nous éliminer. Observation, car il faut regarder partout pour trouver son chemin et surtout analyser les comportements de ces monstres inédits.

Notation Graphisme 18 20 Bande son 19 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 17 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20