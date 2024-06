Elden Ring: Shadow of the Erdtree, les tests anglophones sont là avec des notes parfaites... ou presque

Il reste moins de 48 heures avant de découvrir le Royaume des ombres de Shadow of the Erdtree, l'extension tant attendue d'Elden Ring. Le contenu additionnel s'annonce dantesque, des millions de joueurs sont impatients de mettre les mains dessus, mais en attendant, la presse anglophone livre son verdict.

De manière générale, les notes d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree sont excellentes, souvent parfaites même. Les journalistes ont apprécié la direction artistique des différents environnements, le gameplay toujours aussi satisfaisant, le lore qui gagne en profondeur et les nouvelles armes qui rebattent les cartes. Cependant, Eurogamer n'a pas apprécié son voyage au Royaume des ombres, soulignant des zones trop vastes et vides, des messages trop explicites laissés par les développeurs et un boss final mal équilibré.

La date de sortie d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin 2024 sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver le DLC à 35,99 € sur Gamesplanet ou Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition avec le jeu et l'extension à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.