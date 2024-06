Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un premier chiffre de ventes impressionnant pour l'extension

Cela ne fait même pas une semaine que Shadow of the Erdtree a été lancé, mais l'extension d'Elden Ring cartonne déjà. L'Action-RPG de FromSoftware et Bandai Namco compte pour rappel 25 millions d'exemplaires vendues, il y avait du monde à séduire avec ce contenu additionnel, même si tous les joueurs n'ont pas battu Mohg et Radahn.

Aujourd'hui, les studios annoncent qu'Elden Ring: Shadow of the Erdtree s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires, « dans les trois jours suivant sa sortie » sur PC, PlayStation et Xbox. FromSoftware et Bandai Namco expriment « leur sincère gratitude » envers tous les fans qui se sont aventurés au Royaume des ombres pour suivre Miquella.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 comptait lui aussi 25 millions de copies écoulées au lancement de Phantom Liberty, qui s'était vendue à 4,3 millions d'exemplaires après deux mois, séduisant donc 20 % des joueurs. L'extension d'Elden Ring fait mieux, touchant ainsi 25 % du public potentiel.

