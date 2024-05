Elden Ring: Shadow of the Erdtree, un nouveau monstre dévoilé, c'est la fête aux théories

Il reste encore un long mois à patienter avant de découvrir Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring. FromSoftware ont déjà partagé une bande-annonce qui passionne encore les fans tant elle regorge de lieux et ennemis inédits, Hidetaka Miyazaki a déjà affirmé que ce contenu additionnel répondrait à quelques questions laissées en suspens dans le jeu de base.

Pour patienter, les studios partagent régulièrement des visuels sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, avec d'abord un gigantesque Homme de paille enflammé, puis une créature qui rappelle évidemment les Lanternes Hivernales de Bloodborne, ils étaient déjà apparus dans la bande-annonce. Mais voilà que, pour bien terminer la semaine, FromSoftware et Bandai Namco dévoilent une image d'une créature totalement inédite, qui a le potentiel d'être un boss majeur.

Présenté comme un « ennemi redoutable au pouvoir insondable », l'ennemi passionne déjà les fans et les théories fusent sur les réseaux sociaux. La plus crédible serait que ce monstre soit Godwyn le doré, demi-dieu et frère de Mohg et Morgott, des Réprouvés. Le monstre ci-dessus arbore en effet des cornes tentaculaires, présentes chez les autres Réprouvés. Bon, Godwyn le doré est mort avant le début des évènements d'Elden Ring, assassiné pendant la Nuit des Couteaux Noirs par ces derniers. Si certains internautes rappellent que son visage peut être aperçu en bas du Château de Voilorage, d'autres pensent qu'il ne s'agit là que d'une manifestation de la Malemort liée à son assassinat et que son âme, ou son corps, attend patiemment ailleurs. Au Royaume de l’Ombre, théâtre de Shadow of Erdtree ? Reste à savoir quel est le lien avec Messmer l'Empaleur, grand méchant de ce contenu additionnel.

FromSoftware et Hidetaka Miyazaki s'amusent comme toujours à teaser les joueurs, mais il faudra patienter jusqu'au 21 juin prochain, date de sortie de l'extension, pour avoir des éléments de réponses... ou du moins des pistes, Elden Ring ayant un lore cryptique et sujet aux interprétations, comme tous les jeux du studio japonais. Vous pouvez précommander Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.