Elden Ring : seule et unique extension, Shadow of Erdtree promet d'être fou, Miyazaki dévoile des infos croustillantes

Les joueurs comptent les jours avant la sortie de Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring, un Action-RPG en monde ouvert développé par FromSoftware qui aura marqué l'année 2022. Les fans ont retourné le jeu dans tous les sens, que ce soit pour décrypter le lore ou tester des builds d'armes et équipements, mais ce contenu additionnel va redistribuer les cartes.

Hidetaka Miyazaki, concepteur du jeu, s'est longuement entretenu avec le média chinois Campfire Camp afin de revenir sur de nombreux points de Shadow of the Erdtree, une interview passionnante pour les fans d'Elden Ring. Le CEO de FromSoftware précise d'abord que l'extension contiendra des idées déjà présentes pour le jeu de base, mais ce dernier était déjà si vaste que le studio a préféré les garder pour un DLC. Concernant la difficulté, comme déjà évoqué, Shadow of the Erdtree introduira une nouvelle mécanique pour désactiver la progression des statistiques de notre Sans-éclat, un élément totalement optionnel. Le niveau de difficulté sera équivalent à la seconde partie du jeu de base, il faudra avoir vaincu le Général Radahn, le fléau des astres et Mohg, seigneur du sang pour accéder au DLC, l'entrée du contenu additionnel devrait se faire via le cocon de Miquella au fond de l'arène de ce dernier.

Hidetaka Miyazaki rappelle que huit nouvelles catégories d'armes seront rajoutées avec Shadow of the Erdtree, de quoi varier les builds des joueurs les plus expérimentés ou essayer de nouvelles stratégies avec les boss du contenu principal. Concernant la durée de vie, le concepteur du jeu ne veut pas trop s'exprimer, rappelant qu'il avait affirmé qu'Elden Ring se terminait en environ 30 heures. En réalité, il faut compter le double, les développeurs de chez FromSoftware connaissent trop bien leurs jeux pour avoir une véritable estimation. Par ailleurs, les joueurs pourront choisir de faire le jeu de base et le DLC dans l'ordre de leur choix, à condition d'avoir battu les boss requis auparavant évidemment.

Shadow of the Erdtree va donner beaucoup de travail aux fans qui s'amusent à décortiquer le lore d'Elden Ring, l'extension devrait répondre à de nombreuses questions laissées en suspens, mais Hidetaka Miyazaki affirme qu' « une partie de l'histoire devra être complétée par les joueurs eux-mêmes ». De nouveaux PNJ seront introduits dans le DLC, mais les personnages du jeu de base ne feront pas d'apparition ici, l'idée étant que si un PNJ meurt dans Elden Ring, il ne bloque pas l'extension. L'histoire devrait tourner autour de Miquella et Sainte Trina, deux personnages encore très énigmatiques. Le concepteur japonais indique également que Shadow of the Erdtree n'aura pas réellement de fin, de conclusion nette, mais des choix seront à faire.

Chose à noter, Hidetaka Miyazaki annonce que Shadow of the Erdtree sera « le premier et le dernier DLC » d'Elden Ring, il n'y aura pas de contenus additionnels à venir par la suite, mais le directeur du jeu ne ferme pas la porte à une suite. Après tout, le jeu de base compte 23 millions de ventes, il serait dommage pour FromSoftware et l'éditeur Bandai Namco de ne pas capitaliser sur ce succès, mais Hidetaka Miyazaki avait déjà tenu des propos similaires après Dark Souls III. Le concepteur avoue enfin jouer à des jeux Souls-like avec plaisir, même s'il rappelle n'avoir jamais défini ce qu'était réellement le genre. Des titres inspirés de ses créations qui l'inspirent en retour, dans le but de « donner aux joueurs une expérience de jeu meilleure ».

Voilà de quoi hyper encore davantage les fans d'Elden Ring ! La date de sortie de Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S