Elden Ring : une bande-annonce de lancement qui en montre trop pour l'extension Shadow of the Erdtree

C'est demain que sera lancé Shadow of the Erdtree, la seule et unique extension d'Elden Ring, attendue par potentiellement 25 millions de joueurs. C'est un évènemment pour tous les fans de jeux FromSoftware, alors avant de partir explorer le Royaume des ombres, place à la bande-annonce de lancement :

Bandai Namco a sorti le grand jeu avec une vidéo épique, dévoilant de nombreux lieux que les joueurs vont pouvoir explorer dans quelques heures. Attention, quelques plans dévoilent des environnements et des boss, de quoi gâcher la surprise pour certains, vous êtes prévenus si vous voulez découvrir le Royaume des ombres par vous-même. En tout cas, ce contenu additionnel a totalement séduit la presse anglophone et française.

La date de sortie d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin 2024 sur PC, PlayStation et Xbox. Vous pouvez retrouver le DLC à 35,99 € sur Gamesplanet ou Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition avec le jeu et l'extension à partir de 59,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le magnum opus de Hidetaka Miyazaki ?