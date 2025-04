The Duskbloods : Hidetaka Miyazaki dévoile un tas d'informations sur son jeu PvPvE exclusif à la Switch 2

Cette semaine, Nintendo a présenté en détail la Switch 2 et ses jeux first party, tandis que les studios tiers ont annoncé un tas de portages. Mais à la surprise générale, FromSoftware a dévoilé un nouveau jeu exclusif à la Switch 2, The Duskbloods. Même si l'ambiance rappelle Bloodborne et les Dark Souls, le titre sera bien différent : il s'agira d'un jeu multijoueur PvPvE.

Le jeu est réalisé par Hidetaka Miyazaki en personne, il a déjà dirigé le développement de Dark Souls et Dark Souls III, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice et Elden Ring, laissant le soin à Junya Ishizaki de réaliser le spin-off coopératif Elden Ring Nightreign. Hidetaka Miyazaki a dévoilé de nombreuses informations sur The Duskbloods via une interview publiée sur le site officiel de Nintendo. Installez-vous bien, voici un résumé.

Hidetaka Miyazaki explique qu'il a recontré Nintendo pour discuter d'idées diverses et a présenté un brouillon de The Duskbloods lors de cette réunion, un projet qui a totalement emballé le constructeur japonais. À l'origine, le titre était pensé comme un jeu Switch 1 développé par une petite équipe, mais il a évolué en projet majeur pour Switch 2, profitant ainsi des fonctionnalités en ligne de la nouvelle console (comme GameChat). The Duskbloods sera donc un jeu PvPvE où les joueurs affronteront à la fois d'autres joueurs, mais également des ennemis gérés par l'IA. Un style qui faisait de l'œil à Hidetaka Miyazaki depuis un moment. Au passage, le réalisateur japonais précise que FromSoftware va continuer de faire des jeux solo, malgré ces deux prochains jeux multijoueur, Elden Ring Nightreign et The Duskbloods.

Dans cette exclusivité Switch 2, les joueurs incarneront des Porteurs de sang, dôtés de capacités surhumaines en lien avec le sang. Des personnages similaires à des vampires, mais différents de la représentation traditionnelle du suceur de sang. Hidetaka Miyazaki explique avoir voulu extraire les aspects romantiques intéressants pour les réinterpréter. Ces Porteurs de sang seront en quête du Premier Sang, qui coule pendant le Crépusule de l'Humanité. Les joueurs seront ainsi plongés dans des époques et lieux différents, avec des environnements gothiques et victoriens, mais également plus modernes. Et, comme il faut s'en douter avec le titre du jeu, The Duskbloods comprendra beaucoup de sang, mais il sera surtout utilisé de manière conceptuelle et non pour représenter des blessures. Hidetaka Miyazaki rajoute que « le sang symbolise l’un des thèmes clés du jeu : l’histoire qu’il contient, le pouvoir qu’il transmet, les destins qu’il tisse et le marqueur de ceux qui ont dépassé les limites de leur propre humanité ».

Concernant les pouvoirs des Porteurs de sang, ils seront variés et « plus spectaculaires » que dans les précédents jeux de FromSoftware. Les développeurs ont mis l'accent sur le dynamisme, même pour les actions simples (sauter, courir), avec en plus de cela des armes et capacités uniques à chaque personnage. Hidetaka Miyazaki indique que l'univers de The Duskbloods permet d'introduire des armes à feu, chaque personnage aura ainsi une attaque à distance. Les pistolets étaient déjà présents dans Bloodborne, mais ils servaient surtout pour contrer les ennemis.

Concrètement, le gameplay de The Duskbloods consistera en une boucle où les joueurs choisissent leur personnage avant de rejoindre un hub réunissant jusqu'à huit joueurs. Le dernier joueur en vie remporte la partie, tout le monde retourne au hub et obtient des récompenses, permettant de personnaliser son personnage. Mais Hidetaka Miyazaki précise que pendant la partie, il sera par exemple possible de créer une alliance pour vaincre un boss, cela dépendra des conditions de victoire. Des combats qui seront évidemment difficiles, avec toujours « un sentiment d'accomplissement » lorsque le boss est vaincu.

Le directeur du jeu explique que les Points de Victoire seront obtenus en affrontant directement les boss, mais également en adoptant « un comportement plus opportuniste ». Il sera également possible d'invoquer une entité pour nous aider pendant les combats. Comme si cela ne suffisait pas, The Duskbloods aura un système d'évènements, qui pourront modifier le déroulement d'une partie, avec par exemple l'apparition d'ennemis spéciaux ou des objectifs supplémentaires avec des récompenses bonus à la clé. L'un de ces évènements est d'ailleurs montré dans la bande-annonce, avec un visage de pierre affectant l'environnement. Hidetaka Miyazaki précise que ces évènements ne surviendront pas à chaque partie, incitant les joueurs à relancer un match pour les découvrir.

Chose intéressante, Hidetaka Miyazaki dévoile qu'il n'est pas amateur de jeux PvP, mais il voulait « créer quelque chose de satisfaisant, même pour les joueurs comme (lui) ». En plus des combats contre les autres joueurs, The Duskbloods devrait proposer d'autres objectifs plus personnels avec des récompenses pour contenter tout le monde. Comme dans les autres productions de FromSoftware, le titre aura un lore cryptique, laissant libre cours à l'imagination des joueurs, mais ici, les informations sur l'univers de The Duskbloods seront à découvrir en personnalisant les Porteurs de sang. Les joueurs devront en effet modifier « l'histoire et le destin sanglant » des personnages pour personnaliser leur apparence et leurs caractéristiques, en changeant leur rôle dans l'univers du jeu et son rapport avec les autres Porteurs de sang. Autant dire que ces personnages jouables auront une grande importance dans le jeu, et pas seulement pour le gameplay.

En plus de cela, les joueurs auront un rôle pendant la partie, donnant lieu à des objectifs spécifiques et des interactions uniques. Hidetaka Miyazaki donne l'exemple du rôle Rivaux destiné, les joueurs doivent trouver leur rival et l'éliminer, permettant de valider un objectif personnel qui n'est pas lié aux conditions de victoire de la partie globale. À l'inverse, le rôle Compagnons destiné demande à deux joueurs de se retrouver et coopérer. Ces rôles sont à attribuer via la personnalisation du personnage, un peu comme dans un jeu de rôle sur table.

Enfin, Hidetaka Miyazaki dévoile que le gros rat orné de runes dorées visible à la fin de la bande-annonce aura le même rôle que les Gardiennes du Feu dans Dark Souls, il restera dans le hub central et donnera des conseils et indications aux joueurs. Enfin un rongeur qui ne fera pas enrager les joueurs ! Le directeur du jeu explique qu'il a « essayé de créer quelque chose de plus Nintendo, dans l'esprit de ce partenariat », avec « quelque chose de mignon, pour changer », mais « ce personnage est en fait un vieux monsieur ». Pas si mignon que ça, finalement... Pour finir, Hidetaka Miyazaki résume The Duskbloods :

En plus de créer un titre PvPvE, nous avons essayé d'introduire de nombreuses idées nouvelles et intéressantes avec The Duskbloods. Des actions surhumaines des joueurs à une approche de combat libre, en passant par un gameplay dynamique et dramatique, sans oublier l'esthétique romantique des Porteurs de sang, la personnalisation poussée des personnages et la narration fragmentée, je pense que ce titre a beaucoup à offrir et à apprécier, et j'espère sincèrement que les joueurs l'attendront avec impatience.

The Duskbloods sortira en 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Dès la fin du mois, c'est Elden Ring Nightreign qui sortira sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

