Elden Ring: Shadow of the Erdtree sera énorme, Miyazaki dévoile déjà sa nouveauté préférée

Bandai Namco et FromSoftware ont enfin levé le voile sur Shadow of the Erdtree, l'extension d'Elden Ring. Le jeu de base a été de nombreuses fois récompensés du Jeu de l'Année 2022, il compte plus de 23 millions de joueurs, autant dire que ce contenu additionnel est très attendu par les fans.

De manière générale, FromSoftware est connu pour ses extensions de qualité, rajoutant un paquet de contenu (et de défi) à l'expérience base, celle-ci ne dérogera pas à la règle. Hidetaka Miyazaki, directeur du jeu, a en effet déclaré à Eurogamer que Shadow of the Erdtree est « notre plus grande extension à ce jour, en terme de volume général ». Le terrain de jeu promet d'être impressionnant, Miyazaki le compare à Nécrolimbe dans le jeu de base, mais avec un level design plus riche et dense. Nous retrouverons de vastes zones, des donjons plus traditionnels et des lieux entre les deux, pour un gameplay plus varié.

En plus de cela, Shadow of the Erdtree rajoutera évidemment de nouveaux ennemis à affronter et des armes et sorts à équiper. Hidetaka Miyazaki a déclaré à Famitsu que les armes et sorts seront « l'un des principaux arguments de vente » de l'extension. Tout le succès du gameplay d'Elden Ring repose sur les très nombreux builds possibles, les joueurs peuvent jouer comme ils l'entendent en équipant les bonnes armes et les sorts adéquats, Shadow of the Erdtree rajoutera ainsi huit nouvelles catégories d'armes, sans parler des armes inédites dans les catégories déjà existantes. Miyazaki cite par exemple l'ōdachi, un très long sabre japonais, ou encore le gyakute ken, une lame tenue à l'envers à la manière des ninjas. La bande-annonce met déjà en avant des dagues de lancer (qui ne sont pas ici des consommables) ainsi qu'un bouclier avec des lames, les joueurs vont pouvoir se faire plaisir et découvrir de nouvelles façons de vaincre leurs ennemis (et de mourir).

La date de sortie d'Elden Ring: Shadow of the Erdtree est fixée au 21 juin 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S