Elden Ring: Shadow of the Erdtree, « comparable aux personnages de Shakespeare », le doubleur d'Igon revient sur sa rencontre avec Hidetaka Miyazaki

L'extension Shadow of the Erdtree d'Elden Ring a rajouté une nouvelle région à explorer, de nouvelles armes à utiliser et tout un tas d'autres choses, dont une dizaine de PNJ avec des quêtes inédites à accomplir. Si certaines sont évidentes, voire obligatoires pour terminer le DLC, d'autres sont un peu plus cachées, mais mémorables.

C'est le cas de la quête d'Igon, un chasseur de dragons grièvement blessé par Bayle et qui nous demande de l'aider dans un ultime combat. Un PNJ à l'histoire tragique, donnant lieu à un combat épique contre Bayle, le dragon qui a bien amoché Placidusax (et réciproquement). Mais les joueurs ont surtout gardé en tête les répliques d'Igon, son « Curse you, Bayle ! » et la suite de son monologue lorsque le PNJ est invoqué pendant le combat. C'est l'acteur anglais Richard Charles Lintern qui prête sa voix à Igon dans Shadow of the Erdtree, un exercice inédit pour le comédien davantage habitué aux films, séries et pièces de théâtres, mais qui est revenu sur sa rencontre avec Hidetaka Miyazaki et les équipes de FromSoftware dans un entretien avec IGN. Richard Lintern raconte :

Je suis entré dans le studio d'enregistrement et il y avait au moins 12 ou 15 personnes dans la pièce. M. Hidetaka Miyazaki était là. Nous nous sommes donc serré la main, mais il ne m'a pratiquement pas parlé en anglais. D'autres personnes l'ont fait… Un homme appelé Adam Chapman, qui était le directeur du doublage dans la pièce où j'étais, travaille avec une compagnie appelée Fire Poets – je veux chanter ses louanges juste un instant ou deux, parce que c'est assez intimidant quand on entre dans cette pièce et il y a clairement un dieu du monde du jeu vidéo là-bas. Maintenant, je ne suis pas entièrement stupide, mais je n'avais jamais entendu parler de M. Miyazaki auparavant. Je ne connaissais pas le jeu, je ne connaissais pas le statut du jeu et je ne connaissais pas son statut. Mais quand je suis entré dans la pièce, son statut était très clair, immédiatement très clair. Tout le monde était très sympathique, mais en même temps, je pouvais voir que c'était une affaire plus importante que ce que j'avais imaginé. Et Adam, et c'est tout à son honneur, m'a pris sous son aile et m'a dit : « Écoutez, voilà ce qu'ils vont rechercher. C'est ce que vous devez faire. Soyez prêt à bouger de différentes manières avec le personnage. Personne ne sait vraiment avec quoi ils vont finir, mais c'est un voyage que nous poursuivons ensemble ».

Pour une première expérience dans le monde du jeu vidéo, Richard Charles Lintern a tiré le gros lot avec un jeu comme Elden Ring et un personnage comme Igon. Sa prestation, exagérée, mais totalement en adéquation avec l'histoire du PNJ, a immédiatement séduit les joueurs, de nombreux memes ont été créés, etc.. Et le comédien britannique a visiblement apprécié cette session de doublage :

Une fois que vous avez ouvert cette porte, cela a été une véritable révélation pour moi, en fait. J'ai été étonné de voir à quel point c'est mondial, à quel point c'est énorme. J'avais en quelque sorte imaginé que le monde de la télévision, du cinéma et du théâtre était celui qui rapportait le plus, ou le plus important, ou autre. Et ça m'a ouvert les yeux, pas même par le travail sur Elden Ring, mais par la réponse qui y a été apportée, par l'ampleur de la portée et par le contact que ces histoires, ces mondes ont avec des gens du monde entier. Ça a été une véritable révélation pour moi, et c'était vraiment, vraiment intéressante.

IGN rappelle que Richard Charles Lintern n'est pas totalement étranger au monde du jeu vidéo, il a déjà tenu une manette pour s'amuser sur des titres Star Wars, Super Mario ou encore GoldenEye 007 avec ses trois fils. Mais, à la première lecture de ses lignes de dialogue, l'acteur était complètement largué, ne sachant pas vraiment qui était Igon et encore moins Bayle.

Je me tiens là, les bras tendus. Et je pense qu'à l'époque, je ne pensais même pas que Bayle était un dragon. Je pense que j'aurais pu penser que Bayle était une personne. Quoi qu'il en soit, je ne m'en souviens pas, mais je donne tout ce que je peux, vocalement, émotionnellement, en étirant le cou, en déchirant les cordes vocales, tout. Et puis nous revenions, et puis il y avait à nouveau le silence, pendant lequel je prenais un verre d'eau. Et puis nous revenions et recommencions avec une teinte de chagrin, ou avec une teinte plus de rage, ou plus lentement, ou plus vite, ou quoi que ce soit. L'attention aux détails qui a été accordée au personnage et à la performance était bien plus grande que tout ce que j'ai connu auparavant. Comparable aux personnages de Shakespeare que j'ai joués et tout ça. Les gens prenaient cela extrêmement au sérieux. Je me souviens avoir pensé en partant, d'un, je suis épuisé. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Je le suis absolument, ma voix est détruite et je suis physiquement épuisé, et je suis également épuisé émotionnellement. De deux, c'était toute une expérience. Il y avait beaucoup de monde là-dedans… Nous faisions des lignes des centaines de fois, littéralement des centaines, parce que si j'étais là pendant cinq heures, le nombre total de lignes que j'ai prononcées, j'aurais pu le faire en sept minutes.

Lui qui s'attendrait à une session courte, l'enregistrement des voix d'Igon aura finalement demandé cinq à six heures de travail. Si l'acteur était en communication avec le voice director Adam Chapman, c'est bien Hidetaka Miyazaki qui dirigeait tout. Mais Richard Charles Lintern a quand même appris deux trois choses sur le doublage dans les jeux vidéo :

Je me souviens m'être senti plutôt stupide à un moment donné, environ une heure ou deux après, il y avait une ligne où j'ai dit quelque chose comme : « Vous êtes vaincu. J'ai triomphé. » Et puis la ligne suivante, sur le morceau de papier, c'était : « Alors, vous m'avez vaincu. » Et je me souviens avoir dit quelque chose comme : « Je pense qu'il y a une erreur dans le scénario, parce qu'une minute, il gagne, et la minute suivante, il perd. » Et il y eut cette pause gênante de l'autre côté de l'écran. Et finalement, quelqu'un est revenu vers moi en me disant : « C'est un jeu vidéo, Richard. Parfois vous battez la bête, et parfois la bête vous bat. Nous avons besoin des deux options. » Je n’y avais pas pensé.

Finalement, IGN a détaillé la quête d'Igon à Richard Charles Lintern, qu'il ne connaissait évidemment pas (même pour certains joueurs, c'est encore flou), comparant l'histoire d'Igon et Bayle à celle du Capitaine Achab et Moby Dick, le PNJ d'Elden Ring utilisant même un harpon, comme dans le roman de Herman Melville. De quoi mieux aider le comédien à comprendre son rôle, il commente avec justesse :

Une quête de l’âme, une quête de moralité, de force, de douleur, de terreur et de malheur. Et un ennemi si énorme qu'on ne peut même pas le comprendre, mais pour une raison quelconque, la bravoure de l'individu transparaît et parvient à en triompher.

Le journaliste a enfin expliqué le déroulement du combat entre Igon et Bayle, avec le système d'invocation permettant au joueur d'être aidé par le PNJ pour affronter le dragon, mais surtout, IGN n'a pas manqué de montrer quelques memes à Richard Charles Lintern, dont un détournement d'un journal télé avec comme titre « Un homme trop énervé pour mourir », amusant beaucoup le comédien. Ce dernier avoue avoir enfin suffisamment de détails pour rigoler aux memes que lui envoient ses enfants sur la fameuse réplique « Curse you, Bayle ». Mais ce qui aura le plus marqué Richard Charles Lintern pendant cette session de doublage, c'est la rencontre avec Hidetaka Miyazaki :

Je me souviens avoir pensé pendant plusieurs jours après : « C’était une expérience assez intense ». C'était très mystérieux. M. Miyazaki était un personnage très mystérieux, mais c'était agréable. C’était créatif et engagé. Et je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais je savais que j'avais eu du plaisir à le faire. Disons-le ainsi.

Une bien belle leçon pour tous les comédiens qui boudent le jeu vidéo, Richard Charles Lintern se sera amusé à doubler Igon. Espérons le revoir prochainement dans un autre jeu, mais avec un peu moins d'intensité, pour le bien de ses cordes vocales.

