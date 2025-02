Elden Ring Nightreign : date de sortie relativement proche, prix attractif et collector luxueux pour l'épisode multijoueur

En décembre dernier, Bandai Namco a surpris son monde lors des Game Awards en dévoilant Elden Ring Nightreign, un spin-off multijoueur de l'Action-RPG de FromSoftware toujours développé par le studio japonais, jouable jusqu'à trois, mais également en solo. La rumeur voulait que sa date de sortie soit dévoilée ce mercredi, mais ce n'est pas lors du State of Play de PlayStation que l'annonce a eu lieu, mais bien à la levée de l'embargo sur les previews, puisque certaines personnes ont pu poser leurs mains dessus avant le test en ligne ouvert au public, qui se déroulera ce week-end.

Outre la nouvelle bande-annonce qui montre un peu plus de gameplay et certains ennemis qui se mettront en travers de notre route, ce sont surtout les détails commerciaux qui nous intéressent à présent, car Bandai Namco a encore une fois prévu différentes éditions et même un DLC. Elden Ring Nightreign sera donc disponible le vendredi 30 mai 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Si seul le jeu de base vous intéresse, il ne va clairement pas vous ruiner.

En faisant équipe en escouade de trois - ou en osant se lancer en solo - les joueurs devront choisir parmi l'un des huit Nocturnes disponibles, chacun possédant des capacités différentes, pour survivre à un cycle de trois jours et trois nuits. Les joueurs devront prendre des décisions rapides mais réfléchies concernant le combat et l'exploration, dans une carte dont les biomes, les armes et les ennemis peuvent varier. Le but est de devenir plus forts et de distancer le cercle de feu toujours plus envahissant, et d'affronter les boss terrifiants à la fin de chaque journée. Le point culminant arrive le troisième jour où, si les joueurs ont réussi à survivre à la nuit, ils devront affronter l'un des Seigneurs nocturnes. Les Nocturnes devront apprendre à coopérer pour relever ces défis, en combinant leurs capacités uniques pour une expérience inégalée dans l'univers d'ELDEN RING. Tout ne sera pas perdu pour ceux qui tomberont dans la défaite puisque les courses infructueuses permettront aux joueurs de remporter des reliques pour personnaliser et améliorer leurs personnages, en fonction de leurs styles de jeu respectifs.

Voici le détail des éditions :

Bonus de précommande Émote bonus It's Raining!. Édition Standard - 39,99 € (physique sur PS5, PS4 et Xbox Series X|S / numérique sur toutes les plateformes) Le jeu Elden Ring Nightreign.

Édition Deluxe - 54,99 € (numérique) Le jeu Elden Ring Nightreign.

DLC additionnel prévu pour après la sortie.

Artbook et mini bande-son numériques. Édition Seekers - 54,99 € (physique sur PS5, PS4 et Xbox Series X|S) L'édition Deluxe d'Elden Ring Nightreign.

Un steelbook.

Édition Collector - 199,99 € (physique sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC) L'édition Deluxe d'Elden Ring Nightreign.

Statuette du Rôdeur (25 cm) par Pure Arts.

8 cartes des Nocturnes.

Un steelbook.

Artbook physique de 40 pages.

De plus, comme avec le casque de Messmer et celui de Malenia de l'édition Collector Premium, une réplique en taille réelle du casque porté par le Rôdeur va être proposée, limitée à 9 999 exemplaires dans le monde, avec un certificat d'authenticité et un support numéroté, et uniquement vendu sur la boutique en ligne de l'éditeur. Comptez tout de même 189,99 € ! Là encore, c'est Pure Arts qui en est à l'origine.

Si Elden Ring ne figure toujours pas dans votre ludothèque, vous pouvez l'acheter chez Gamesplanet à partir de 53,99 €.