Elden Ring : la date de sortie officiellement reportée, un bêta-test en réseau fermé prévu en attendant !

L'absence de vraie annonce autour de Elden Ring depuis plusieurs mois inquiète une bonne partie de la communauté. FromSoftware s'est contenté du strict minimum ces derniers temps, en dévoilant des images au compte-gouttes, comme celles présentées à l'évènement Play! Play! Play! de ce week-end.

Fini de tourner autour du pot, Elden Ring s'apprête à revenir sur le devant de la scène d'une belle manière le mois prochain. Bandai Namco Games et les développeurs viennent d'annoncer la tenue d'un « test en réseau fermé » qui se déroulera sur 5 sessions de 3 heures entre le 12 et le 15 novembre 2021. Cette véritable bêta gratuite permettra logiquement d'améliorer l'expérience sur le plan technique avant son lancement, peut-être y compris au niveau de ses fonctionnalités en ligne. Tout le monde n'aura cependant pas accès au Closed Network Test : il faut s'inscrire sur le site dédié avant le 1er novembre et espéré être retenu pour pouvoir essayer le jeu avant l'heure.



Le test en réseau fermé d'ELDEN RING est un test préalable à la sortie commerciale du jeu. L'objectif de ce test gratuit sera d'améliorer la qualité du produit final. Aidez-nous à faire d'ELDEN RING un jeu exceptionnel. Le fuseau horaire est le même dans le monde entier. Les serveurs seront ouverts en 5 sessions : Session 1 : 12h - 15h, 12 Novembre 2021 CET

Session 2 : 4h - 7h, 13 Novembre 2021 CET

Session 3 : 20h - 23h, 13 Novembre 2021 CET

Session 4 : 12h - 15h, 14 Novembre 2021 CET

Session 5 : 4h - 7h, 15 Novembre 2021 CET

Dans la foulée, FromSoftware a cependant confirmé une triste nouvelle qui n'étonnera personne : la date de sortie d'Elden Ring est repoussée, alors que « la profondeur et la liberté stratégique du jeu ont dépassé les attentes initiales ». La surprise, c'est qu'il n'est pas reporté de tant que ça, car au lieu du 21 janvier 2022, il paraîtra le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.