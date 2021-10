Elden Ring : 2 images inédites et un aperçu du cycle jour/nuit dévoilés, et 30 secondes de gameplay en fuite

Nous ne sommes plus qu'à 3 mois du lancement d'Elden Ring, mais son faible nombre d'apparitions ces derniers mois empêche les joueurs de vraiment se projeter. En dehors de sa mémorable bande-annonce de l'E3 2021, il n'a vraiment eu droit qu'à quelques images lors de la gamescom 2021.

Il était tout de même présent lors du programme Play! Play! Play! diffusé depuis le Japon par PlayStation ce week-end. Les nouveautés furent rares, avec seulement 2 captures inédites dévoilées (que SmashBrosFanalic a nettoyé et partagé via Reddit) et un aperçu du cycle jour/nuit avec également deux visuels : l'un de jour, l'autre de nuit, forcément. Mais ce n'est pourtant pas le seul endroit où le titre de FromSoftware a fait parler de lui en cette fin de semaine.

Un mystérieux internaute a en effet posté une vidéo de pur gameplay de 30 secondes sur YouTube (depuis passée en privé), qui selon lui date d'il y a 2 semaines et a été capturée sur Xbox One. Nous y voyons simplement le héros se balader et s'égarer sur le flanc d'une montagne, mais il s'agit de la première véritable séquence in-game qu'il nous est donné de voir. Des versions ou démos jouables traînent-elles déjà quelque part ? Elden Ring est-il vraiment en passe de tenir sa date de sortie du 21 janvier 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One ? Les prochaines semaines seront forcément cruciales pour l'avenir du jeu.

