GC2021 : Elden Ring, pas de trailer, mais de nouvelles images fantastiques pour le RPG évènement

Après deux ans de mutisme, Elden Ring a ressurgi lors du Kickoff Live! de Geoff Keighley lors de l'E3 2021. Certains espéraient donc qu'il refasse une apparition lors de la gamescom Opening Night Live organisée par le monsieur cette semaine, mais comme vous l'avez constaté, cela n'a pas été le cas.



En revanche, quelques médias ont pu réaliser une preview du jeu à partir d'une présentation de 15 minutes de gameplay, se déroulant dans le premier donjon, le Château de Stormveil. Ils ont notamment pu y voir un combat contre un boss, l'humanoïde aux nombreux bras et au visage d'ancien déjà aperçu par le passé. Les journalistes se sont vu rappeler ce qui avait été dit lors d'interviews en juin, à savoir qu'il sera possible d'invoquer des monstres, qu'il y aura des PNJ et quêtes annexes pour découvrir le lore, que le voyage rapide sera possible depuis n'importe quel point et d'autres détails du genre.

Et pour le plaisir des yeux, 5 nouvelles images ont été diffusées par Bandai Namco ! Il y a un cheval, un dragon, des squelettes, des pouvoirs mystiques et des décors fantastiques, bref, tout ce qu'il faut pour nous mettre l'eau à la bouche. La date de sortie d'Elden Ring est actuellement calée au 22 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et vous pouvez précommander votre copie pour 52,59 € sur Amazon.fr.

