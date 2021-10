Elden Ring : une première image du « multijoueur » du RPG de FromSoftware

Après de longs mois de mutisme, Elden Ring a été montré par une superbe bande-annonce à l'E3 2021 et a seulement eu droit à quelques images inédites au détour de la publication de previews lors de la gamescom 2021. Chacune de ses apparitions reste donc un petit évènement.

Ce fut encore le cas cette semaine avec la diffusion d'une unique image du projet de FromSoftware. Elle montre trois personnages mirant l'immensité de l'Entre-Terre, et est accompagnée de la mention suivante :

L'amitié entre les Sans-éclat est un cadeau précieux dans ce pays féroce.

Il s'agit en effet du premier aperçu du « multijoueur » d'Elden Ring, même si comme pour les Dark Souls, il s'agira davantage de fonctionnalités sociales que de coopération directe. Nous pourrons en effet toujours laisser des marques et des indices à d'autres joueurs sur le terrain, mais aussi invoquer des fantômes reprenant l'apparence et les compétences d'aventuriers pour nous aider. Les détails à ce sujet ne sont pas encore clairs, mais FromSoftware avait déclaré que nous pourrions cette fois former des Groupes avec certains joueurs pour pouvoir voir plus facilement leurs indices et les invoquer plus facilement.

La date de sortie d'Elden Ring, c'est (pour le moment) pour le 21 janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S : vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 64,99 € chez Amazon.fr.

