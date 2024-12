FromSoftware : plusieurs jeux en développement, dont Elden Ring 2 ?

Cette année encore, FromSoftware a frappé fort avec Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'extension du dernier Action-RPG de Hidetaka Miyazaki. Le titre a été récompensé d'un Grand Award aux PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia cette semaine, l'occasion pour le directeur du jeu et CEO du studio de s'entretenir avec GAME Watch.

Au cours de cette interview, Hidetaka Miyazaki est revenu sur la conception de Shadow of the Erdtree, qu'il a toujours imaginé aussi ambitieuse et grande, digne d'une aventure d'Elden Ring. Il s'agira de la seule extension d'Elden Ring, mais bien évidemment, FromSoftware a d'autres projets en tête :

Plusieurs projets sont en cours, dans divers genres. Certains de ces titres sont réalisés par moi, tandis que d'autres sont gérés par quelqu'un d'autre que moi, donc je pense que nous pourrons présenter les nouveaux jeux FromSoftware de différentes manières, alors attendez-les avec impatience.

Le catalogue de franchises du studio japonais est vaste : Dark Souls, Bloodborne, Armored Core, Lost Kingdoms, King's Field, Déraciné, Ninja Blade et tant d'autres, FromSoftware peut également plancher sur une licence inédite, mais quid d'une suite à Elden Ring ? Eh bien Hidetaka Miyazaki va décevoir les fans :

Pour le moment, nous n'envisageons pas de développer quelque chose comme « Elden Ring 2 ». Cependant, il ne s’agit pas de nier le développement de la franchise Elden Ring. Quant à savoir quoi faire alors, From Software exécute plusieurs projets comme d'habitude. Il existe de nombreuses variantes du projet, alors attendez-le avec impatience.

Malheureusement, l'Entre-terre ne se laissera pas visiter une nouvelle fois, du moins pas tout de suite. Par ailleurs, certaines franchises continuent de vivre en dehors de FromSoftware, des rumeurs font état d'un remaster de Dark Souls III, la franchise appartenant à Bandai Namco. Et, bien évidemment, tous les joueurs espèrent le retour de Bloodborne avec un remaster ou un remake, le titre a encore fait une apparition très remarquée dans une vidéo pour les 30 ans de PlayStation, qui détient la licence.

