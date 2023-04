GeForce NOW : 9 jeux rajoutés, dont plusieurs Resident Evil

Comme tous les jeudis, NVIDIA dévoile les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils ? La semaine dernière, le constructeur annonçait un partenariat avec Bandai Namco, et aujourd'hui, voilà que NVIDIA se rapproche d'un autre studio japonais.

Capcom débarque en effet dans GeForce NOW, et trois opus de la franchise Resident Evil débarquent dans le service de jeux vidéo en streaming. Au passage, NVIDIA lance des SUPERPODs RTX 4080 à Stockholm, Miami et Portland afin de permettre aux joueurs de profiter des avantages de l'abonnement Ultimate, comme le RTX ON et le HDR. Pour en revenir aux jeux, neuf titres sont rajoutés au catalogue, les voici :

Shadows of Doubt (Steam, 24 avril) ;

(Steam, 24 avril) ; Afterimage (Steam, 24 avril) ;

(Steam, 24 avril) ; Roots of Pacha (Steam, 25 avril) ;

(Steam, 25 avril) ; Bramble: The Mountain King (Steam, 27 avril) ;

(Steam, 27 avril) ; The Swordsmen X: Survival (Steam, 27 avril) ;

(Steam, 27 avril) ; Poker Club (Gratuit sur Epic Games Store, 27 avril) ;

(Gratuit sur Epic Games Store, 27 avril) ; Resident Evil 2 (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil 3 (Steam) ;

(Steam) ; Resident Evil 7 Biohazard (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV