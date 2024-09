GeForce NOW : 9 jeux rajoutés et un gros titre de Capcom arrive en streaming

NVIDIA n'a pas oublié le GFN Thursday, son annonce hebdomadaire concernant les nouveautés de GeForce NOW. Comme chaque semaine, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils accueille de nouveaux titres, ce sont neuf jeux qui sont rajoutés au catalogue cette fois.

Mais, avant de dévoiller les nouveautés, NVIDIA annonce que Dead Rising Deluxe Remaster sera rajouté à GeForce NOW dès son lancement la semaine prochaine. Les joueurs pourront profiter de cette version modernisée du jeu d'action avec Frank West en streaming. Et maintenant, place aux titres rajoutés cette semaine au catalogue de GeForce NOW :

Warhammer 40 000 : Space Marine 2 (nouvelle sortie sur Steam, 9 septembre)

(nouvelle sortie sur Steam, 9 septembre) Test Drive Unlimited Solar Crown (nouvelle sortie sur Steam, 12 septembre)

(nouvelle sortie sur Steam, 12 septembre) Dawn of Defiance (Steam)

(Steam) Flintlock : The Siege of Dawn (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Fort Solis (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Le Roi Arthur : Legion IX (Steam)

(Steam) Squirrel With a Gun (Steam)

(Steam) Tyranny - Gold Edition (Xbox, disponible sur Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur Microsoft Store) XIII (Xbox, disponible sur Microsoft Store)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 124,99 € sur Amazon.